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На «Евровидении» впервые за 15 лет прозвучит песня на русском языке

14:38 7.10.2019
На «Евровидении» впервые за 15 лет прозвучит песня на русском языке
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Имя следующего участника «Евровидения» от России пока держится в секрете, однако уже доподлинно известно, что в 2020 году он исполнит на конкурсе песню на русском языке.

Поэт-олигарх Гуцериев уже начал работу над ее текстом, сообщает «Говорит Москва». Вполне возможно, что он и спродюсирует номер российского участника на «Евровидении—2020».

После многих перетрубаций конкурс состоится в Роттердаме (Нидерланды). Изначально он должен был состояться в Амстердаме, однако все подходящие площадки для его проведения оказались занятыми.

Право принимать у себя конкурс Нидерланды получили после того, как в 2019 году победу на «Евровидении» одержал  подданный этой страны Дункан Лоуренс с песней «Arcade».
 

Темы: Евровидение, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 18:46
Гость: ого как

Это прорыв.
07.10.2019, 16:44
Гость: Русфанат

Песни участников "Евровидения" от России должны исполняться ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! Это вопрос самоуважения. Исполняющие песни от имени РФ на английском языке не уважает ни себя, ни свою, выдвинувшую их страну.
07.10.2019, 16:41
Гость: Титус

Неужели не будет "гитар-гитар-гитар,кам ту зе май будуар!"?
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