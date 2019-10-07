На «Евровидении» впервые за 15 лет прозвучит песня на русском языке

14:38

Имя следующего участника «Евровидения» от России пока держится в секрете, однако уже доподлинно известно, что в 2020 году он исполнит на конкурсе песню на русском языке.

Поэт-олигарх Гуцериев уже начал работу над ее текстом, сообщает «Говорит Москва». Вполне возможно, что он и спродюсирует номер российского участника на «Евровидении—2020».

После многих перетрубаций конкурс состоится в Роттердаме (Нидерланды). Изначально он должен был состояться в Амстердаме, однако все подходящие площадки для его проведения оказались занятыми.

Право принимать у себя конкурс Нидерланды получили после того, как в 2019 году победу на «Евровидении» одержал подданный этой страны Дункан Лоуренс с песней «Arcade».

