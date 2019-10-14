]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Сергей Шнуров выразил готовность участвовать в митинге оппозиции

17:32 14.10.2019
Сергей Шнуров выразил готовность участвовать в митинге оппозиции
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал свое предварительное согласие на участие в акциях оппозиции в Питере.

По мнению музыканта, это был бы симметричный ответ на участие рэпера Фейса на аналогичном протестном митинге в Москве 10 августа. «Если бы в Петербурге произошло что-нибудь подобное, наверное я бы вышел. Вся эта проблематика — не федеральная, она является конкретно московской проблемой. То, что они выступали — я абсолютно за, поддерживаю, молодцы. Но мне там не место», — сказал Шнуров каналу «Россия-1».

Сразу после выступления Фейса на акциях оппозиции Шнуров написал стихотворение, в котором ерничал, что вместо Фейса на Площадь Сахарова надо было позвать  Rammstein и сделать вход туда платным.
  

Темы: Деятели российской оппозиции, Народные протесты, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Акции внесистемной оппозиции в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.