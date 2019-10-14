Сергей Шнуров выразил готовность участвовать в митинге оппозиции

17:32

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал свое предварительное согласие на участие в акциях оппозиции в Питере.

По мнению музыканта, это был бы симметричный ответ на участие рэпера Фейса на аналогичном протестном митинге в Москве 10 августа. «Если бы в Петербурге произошло что-нибудь подобное, наверное я бы вышел. Вся эта проблематика — не федеральная, она является конкретно московской проблемой. То, что они выступали — я абсолютно за, поддерживаю, молодцы. Но мне там не место», — сказал Шнуров каналу «Россия-1».

Сразу после выступления Фейса на акциях оппозиции Шнуров написал стихотворение, в котором ерничал, что вместо Фейса на Площадь Сахарова надо было позвать Rammstein и сделать вход туда платным.

