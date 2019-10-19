Боярский, Маликов и Майданов сыграют в футбол к юбилею Яшина

12:24

Артистический турнир «звездных» команд из 16 регионов нашей страны «Арт-футбол-РОССИЯ 2019», посвященный 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина, пройдет 3-4 ноября года в манеже «Спартак».

Команды составят звезды эстрады, политики, спортивные деятели и бизнесмены, среди которых Аркадий Дворкович, Александр Новак, Павел Колобков, Илья Авербух, Владимир Якушев, Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Ираклий Пирцхалава, Руслан Нигматуллин, Станислав Черчесов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Филимонов, Михаил Бирюков, Эдгард Запашный и многие другие.

По окончании самого чемпионата в театре «Градский Холл» состоится концерт звёзд фестиваля, в котором примут участие Михаил Боярский, Александр Маршал, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Ираклий Пирцхалава, Влад Топалов, Юрий Лоза, группы «Ромарио», «Зодчие» и многие другие.

