Последний концерт «Адаптации» стал первым цифровым релизом «Выргорода»

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Прощальный концерт актюбинской группы «Адаптация» в московском клубе «Театръ» 26 апреля 2019 года стал основой первого цифрового видеорелиза постоянного издателя группы «Выргород».

На этих выступлениях в первый и последний раз звучал целиком совсем свежий альбом «Оруэлл». На первой же песне с «Оруэлла» «1.9.8.4» к участникам «Адаптации» присоединился саксофонист Сергей Летов.

Второе отделение стартовало с песни «Живой», дающей понять, что музыканты уходят отнюдь не потому, что устали или выдохлись. Доказательством тому служил целый блок песен с альбома «Цинга» («Лето любви», «Слово и дело», «Цинга», «Вся мощь и бессилие»), с которых и началась история этого состава и которые звучали так же отшлифовано и безудержно, как 5 лет назад.

Ермена долго не отпускали, он выходил вновь и вновь даже после контрольного выстрела в виде песни «Встретимся» и не скупился на сердечные благодарности за все эти годы тем, кто выбрался на концерт, приехал из других городов и вообще сделал так, чтобы на протяжении 27-ми последних лет «было весело и интересно».

Концерт снимался на пять камер. Режиссером стал Илья Козлов.

