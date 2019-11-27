]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Последний концерт «Адаптации» стал первым цифровым релизом «Выргорода»

00:27 27.11.2019
Последний концерт «Адаптации» стал первым цифровым релизом «Выргорода»
Ермен Ержанов на одном из последних концертов. Фото с официальной страницы "Адаптации" ВКонтакте
Материалы по теме:

Прощальный концерт актюбинской группы «Адаптация» в московском клубе «Театръ» 26 апреля 2019 года стал основой первого цифрового видеорелиза постоянного издателя группы «Выргород».

На этих выступлениях в первый и последний раз звучал целиком совсем свежий альбом «Оруэлл». На первой же песне с «Оруэлла» «1.9.8.4» к участникам «Адаптации» присоединился саксофонист Сергей Летов.

Второе отделение стартовало с песни «Живой», дающей понять, что музыканты уходят отнюдь не потому, что устали или выдохлись. Доказательством тому служил целый блок песен с альбома «Цинга» («Лето любви», «Слово и дело», «Цинга», «Вся мощь и бессилие»), с которых и началась история этого состава и которые звучали так же отшлифовано и безудержно, как 5 лет назад.

Ермена долго не отпускали, он выходил вновь и вновь даже после контрольного выстрела в виде песни «Встретимся» и не скупился на сердечные благодарности за все эти годы тем, кто выбрался на концерт, приехал из других городов и вообще сделал так, чтобы на протяжении 27-ми последних лет «было весело и интересно».

Концерт снимался на пять камер. Режиссером стал Илья Козлов.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.