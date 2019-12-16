Канал «Россия-1» подверг цензуре слово «протесты» из песни «Би-2»

08:45

Канал «Россия-1» представил обкромсанное выступление группы Би-2 на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Церемония вручения премии состоялась 5 декабря в Кремле. «Би-2» теоретически могли бы получить награду как лучшая рок-группа, но предпочтение в этой номинации было отдано «Ночным снайперам». Зато «Би-2» впервые представили вживую оригинальную версию своей песни «Люди на эскалаторе» своего сайд-проекта «Куртки Кобейна» - вместе с Леонидом Агутным и Манижей.

Однако телезрители не смогли в полной мере насладиться эксклюзивным треком, заглушив звук на слове «протесты» во фразе «Если чуть светлей проспекты,// И нежней протесты// Юношей в пуловерах…». Среагировали на это сами участники «Би-2», изменив название песни на своем канале в YouTube. Теперь оно выглядит как «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)». Заретушированное слово должно быть на отметке 1:32.

Поскольку песня впервые была исполнена «Би-2» на концерте с оркестром ещё в мае 2019 года на концерте в «Крокусе», к летним митингам она не имеет никакого отношения.

