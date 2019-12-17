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Иосиф Пригожин защитил больного Николая Носкова от нападок

14:01 17.12.2019
Иосиф Пригожин защитил больного Николая Носкова от нападок
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Продюсер Иосиф Пригожин вступился за Николая Носкова, концерт которого Сергей Мазаев из «Морального кодекса» назвал «жалким».

В 90-е годы Пригожин работал с Носковым, выпустив под своим патронажем его самый хитовый альбом «Паранойя», но потом их пути разошлись, и Пригожин упрекал экс-подопечного в несобранности. Теперь же, когда Носков после инсульта дал концерт, Пригожин защитил певца. «Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится», — заявил Пригожин НСН.

Продюсер заметил, что артисты не могут без сцены, и порадовался, что Носков смог вернуться к работе. «Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен», — признался Пригожин.

Десятого декабря Носков выступил в Crocus City Hall после трехлетнего перерыва. Лидер группы «Моральный кодекс» Мазаев назвал его выход на сцену жалким зрелищем, заявив, что «лучше запомнить человека во всей его красе, а не выходить и показывать его в немощном состоянии».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 18:30
Гость: xmyr

Я не видел концерта, возможно он был излишен, а возможно человек хотел концертом утвердиться в борьбе с болезньюно точно знаю одно: Николай один из немногих , а Мазаев фуфло.
17.12.2019, 17:24
Гость: Олег

Мазаев эгоист. Чтобы лежать на пляже, нужно откуда-то брать деньги. И реабилитация успешнее идет не в процессе лежания, а в труде.
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