Фестиваль Чайковского пройдет в Большом театре к 180-летию композитора

12:06

Приуроченный к 180-летию создателя «Щелкунчика» Фестиваль Петра Чайковского, состоится в Большом театре в следующем сезоне.

Гендиректор ГАБТ Владимир Урин сообщил, что в программу будут включены все спектакли на музыку Чайковского, которые идут в Большом театре. «У нас существуют планы записи на канале Mezzo в рамках большого юбилейного проекта, посвященного 180-летию Петра Ильича Чайковского, который также станет главным событием 20-го года на канале. Планы есть, но конкретные решения будут известны позже», - сказал РИА Новости Урин.

Кроме того, худрук назвал сотрудничество с Mezzo очень важным проектом для театра. Урин заверил, что в совместных планах - записи новых премьерных спектаклей.

Гендиректор канала Беренис Лажуани, в свою очередь, рассказала, что 19 декабря пройдет трансляция одной из самых громких премьер Большого театра – знаменитого спектакля «Борис Годунов».

Mezzo – европейский телеканал, посвященный классической музыке, опере, джазу и балету, имеющий 60 миллионов подписчиков в 80-ти странах.

