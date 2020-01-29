Определено время выступления участника от России на «Евровидении»

14:29

Жеребьевка участников «Евровидения» состоялась в здании мэрии Роттердама.

В конкурсе примет участие 41 страна. Первый полуфинал пройдет 10 мая, второй – два дня спустя. В ходе жеребьевки было определено, что Россия выступит на первом полуфинале 12 мая, сообщает РИА Новости. Всего в ходе конкурса выберут 20 стран.

Представитель от России на конкурсе, пока не объявлен. По словам генерального директора Первого канала (канал отвечает за подготовку участника в этом году) Константина Эрнста, имя артиста станет известно до конца февраля.

Вместе с представителем РФ в первом полуфинале будут выступать артисты из Македонии, Норвегии, Белоруссии, Кипра, Литвы, Хорватии, Швеции, Азербайджана, Мальты, Израиля, Словении, Австралии, Украины, Румынии, Ирландии, Бельгии. Во втором полуфинале 14 мая примут участие музыканты из Австрии, Дании, Молдавии, Болгарии, Польши, Швейцария, Финляндии, Армении, Сан-Марино, Латвии, Сербии, Исландии, Грузии, Португалии, Чехии, Греции, Албании, Эстонии. Участники из Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также страны-победителя прошлого года - Нидерландов - пройдут в финал автоматически.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом – «Откройся» (Open Up).

