БГ призвал пенсионеров сидеть дома и не общаться с детьми

14:41

Создатель «Аквариума» Борис Гребенщиков обратился со специальным посланием к своей аудитории 60+.

Рокер настоятельно призвал этих людей соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. «Мы вдруг оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу всех людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем, попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, это совсем не скучно», — заявил Гребенщиков.

БГ также призвал пожилых людей ограничить контакты с детьми — потому что «заразиться легко, а дороги назад нет».

