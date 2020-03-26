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БГ призвал пенсионеров сидеть дома и не общаться с детьми

14:41 26.03.2020
БГ призвал пенсионеров сидеть дома и не общаться с детьми
© KM.RU, Евгений Стукалин

Создатель «Аквариума» Борис Гребенщиков обратился со специальным посланием к своей аудитории 60+.

Рокер настоятельно призвал этих людей соблюдать режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. «Мы вдруг оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу всех людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем, попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, это совсем не скучно», — заявил Гребенщиков.

БГ также призвал пожилых людей ограничить контакты с детьми — потому что «заразиться легко, а дороги назад нет».
 

Темы: Коронавирус, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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26.03.2020, 18:01
Гость: Kain-XVIII

Ну, а как без своих 5 копеек обойтись? забывают-с. Хоть так.
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