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Пригожин прокомментировал многомиллионные гонорары Валерии

13:28 1.04.2020
Пригожин прокомментировал многомиллионные гонорары Валерии
Иосиф пригожин Пригожин © KM.RU
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Иосиф Пригожин прокомментировал данные о многомиллионных доходах своей жены и подопечной Валерии.

Продюсер отверг слухи о том, что за свой недавний концерт певица получила гонорар в 3 000 000 рублей. «Эти цифры, по крайней мере, гонорары Валерии — ложь и провокация! – возмутился Пригожин в интервью КП. - Кто распространяет это вранье?»

Не забыл Пригожин напомнить, что его семья платит огромные налоги. «Доходник большой, но и расходник внушительный. Одних только налогов за прошлый год мы на двоих с Валерией, как индивидуальные предприниматели, заплатили около 13,3 миллиона рублей», — отметил продюсер.

Также продюсер затем напомнил о том, что его супруге необходимо содержать музыкантов: «16 человек. У всех семьи, большинство в Москве снимают квартиры. Кто им будет платить зарплату, кто их будет кормить?»

Отмечается, что за десять лет (с 2009-го по 2018 год) Пригожин и Валерия в общей сумме отдали государству почти 67 миллионов рублей, при этом Валерия в качестве налогов заплатила 31 миллион рублей. В первом квартале 2020 года Валерия отдала властям миллион рублей, Пригожин — 2,7 миллиона рублей.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.04.2020, 15:10
Гость: 007

Это не ваши доходы, а деньги налогоплательщиков РФ! Просто власть вам их дарит взамен на похвалы!!! Детишек же своих вы за рубежом ростите
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