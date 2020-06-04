Аборт Мозга и Шмели «На Троне»

Исполнитель: Аборт мозга и Шмели, Название: «На Троне», Стиль: индастриал-метал, Год: 2020

Обложка альбома. Предоставлено издателем

В России не так уж и много качественных индастриал-металличесих групп с женским вокалом и провокационными русскоязычными текстами. И когда две главные из них объединяются, выходит нечто термоядерное. Бурятский «Аборт Мозга» и украинские «Шмели» записали еще два года назад совместный трек «На Троне», который стараниями «Изоляции Рекордс» наконец-то обрел достойное физическое воплощение.

«На Троне» закономерно продолжает идеи предыдущего сплит-проекта «Аборта Мозга» (с «Ансамблем Христа Спасителя…») «Молилась». Героиней обоих песен выступает экзальтированная особа, избывающая свой нутряной негатив в псевдорелигиозных переживаниях. И если в «Молилась» деструктивный мистический экстаз приводит ее в лоно террористической организации, то во «На Троне» под раздачу попадает ни в чем не повинная рок-звезда.

Песня «На Троне» начинается с тревожной электронной пульсации, имитирующей биение сердца, отравленного комплексами и манией величия. Затем под индустриальный гитарный скрежет события разворачиваются весьма стремительно и кроваво. Текст выстроен так, чтобы у слушателя не осталось ни малейших сомнений в незыблемой аксиоме: религиозное и музыкальное фанатство – одного поля ягоды. Потому что в обоих случаях сотворивший кумира человек не ищет вечных ценностей, а возводит на трон себя, любимого, выжигая каленым железом всё, что раньше было дорого ему самому. В этом смысле душащий Христа герой «Евангелия» Егора Летова и убивающая любимого гитариста неформалка из «На Троне» - родственные души.

Дерзкий вокал Сабрины Амо и страдающий голос Лели из «Шмелей» наглядно отражают различные стадии постигшего героиню безумия. Вместо жизни вечной, к которой приобщает вера и музыка, ее ждет смердящий труп и вырвавшийся на волю легион демонов…

