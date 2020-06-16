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Организаторы назвали даты проведения конкурса «Евровидение-2021»

10:34 16.06.2020
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Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" определились с датам его проведения в 2021 году.

Принимать конкурс будет Роттердам, который должен был быть хозяином "Евровидения-2020", однако из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он был перенеен.

На сайте мероприятия сообщается, что, как и планировалось, полуфиналы и финал конкурса пройдут в концертном зале Ahoy. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая.

В ближайшее время организаторы определятся, какие из элементов шоу, подготовленных для 2020 года, будут использоваться в следующем году. Известно точно, что все основные декорации останутся. 

Отмечается, что возврат билетов на несостоявшееся шоу стартовал несколько недель назад, но воспользовались этой возможностью пока только 4% зрителей. 

На сегодняшний день свое участие в конкурсе подтвердили 18 участников, которые должны были выступать в текущем году. Российский оргкомитет пока свое решение по этому вопросу не озвучил. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno.

Темы: Евровидение
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