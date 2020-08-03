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Журнал Forbes назвал имена самых богатых звезд России

14:45 3.08.2020
Журнал Forbes причислил к самым богатым звездам России Шнурова и Билана
Дима Билан © KM.RU

Деловое издание Forbes выложило в открытом доступе список самых богатых звезд России.

По данным журнала, рейтинг дохода за 2020 год возглавляет создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, в активе которого находятся 8 800 000 заработанных за этот срок долларов, сообщает РЕН-ТВ. На второй позиции разместился популярный молодежный певец Егор Крид с годовым состоянием в 6 900 000 долларов. Чуть отстает от него Дима Билан с 6 800 000 долларов.

Следующие позиции заняли рэпер Баста (6 600 000), певец Филипп Киркоров (6 600 000), певица Полина Гагарина (6 400 000), группа «Би-2» (6 600 000), певец Григорий Лепс (5 300 000), певец Тимати и телеведущий Иван Ургант (у обоих по 5 100 000).
 

Темы: Forbes, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 20:53
Гость: Отар Кушанашвили

с роликом про звезд россэстрады за месяц набрал миллион просмотров
03.08.2020, 19:01
Гость: Я

А где в списке доктор Малышева? Тоже ведь телезвезда. Бкдет богаче остальных, дом в Нью-Йорке прикупила за 11 лимонов, и пару квартирок в небоскрёбе по 2 лимона за штуку.
03.08.2020, 18:34
Гость: Можно подумать

Билан лучше , какой народ , такие и "звезды"
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