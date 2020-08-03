Журнал Forbes назвал имена самых богатых звезд России

14:45

Деловое издание Forbes выложило в открытом доступе список самых богатых звезд России.

По данным журнала, рейтинг дохода за 2020 год возглавляет создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, в активе которого находятся 8 800 000 заработанных за этот срок долларов, сообщает РЕН-ТВ. На второй позиции разместился популярный молодежный певец Егор Крид с годовым состоянием в 6 900 000 долларов. Чуть отстает от него Дима Билан с 6 800 000 долларов.

Следующие позиции заняли рэпер Баста (6 600 000), певец Филипп Киркоров (6 600 000), певица Полина Гагарина (6 400 000), группа «Би-2» (6 600 000), певец Григорий Лепс (5 300 000), певец Тимати и телеведущий Иван Ургант (у обоих по 5 100 000).

