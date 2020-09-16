Сергей Шнуров посвятил стихи упраздненным кассиршам из супермаркетов

10:05

Создатель группировки Сергей Шнуров посвятил стихи новости о введении в столичных супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток» бесконтактной оплаты.

Из этой информации певец вынес заключение, что институт кассиров в этих магазинов отныне упразднят. Шнуров остался недоволен таким исходом, адресовав кассиршам элегические строки:

Вам посвящаю свои вирши!

Я вас любил, и хоть убей!

Прощайте, милые кассирши,

Без вас вся жизнь станет грубей!

В этом же стихотворении Сергей Шнуров признался что никогда не забудет магазинных «усталых баб», которые никогда его не оставляли без заветной бутылочки:

Спасибо тете Кате, Лене,

За доброту и точность фраз.

Я преклоню свои колени!

Вы помогали мне не раз!