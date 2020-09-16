]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Сергей Шнуров посвятил стихи упраздненным кассиршам из супермаркетов

10:05 16.09.2020
Сергей Шнуров посвятил стихи упраздненным кассиршам из супермаркетов
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов

Создатель группировки Сергей Шнуров посвятил стихи новости о введении в столичных супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток» бесконтактной оплаты.

Из этой информации певец вынес заключение, что институт кассиров в этих магазинов отныне упразднят. Шнуров остался недоволен таким исходом, адресовав кассиршам элегические строки:

Вам посвящаю свои вирши!
Я вас любил, и хоть убей!
Прощайте, милые кассирши,
Без вас вся жизнь станет грубей!

В этом же стихотворении Сергей Шнуров признался что никогда не забудет магазинных «усталых баб», которые никогда его не оставляли без заветной бутылочки:

Спасибо тете Кате, Лене,
За доброту и точность фраз.
Я преклоню свои колени!
Вы помогали мне не раз!  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Бизнес и предпринимательство в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации