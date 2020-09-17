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Чиж и Со, 19 сентября, «ГлавКлуб»

14:05 17.09.2020
Чиж и Со, 19 сентября, «ГлавКлуб»
Афиша. Предоставлена организаторами

Ни Сергею "Чижу" Чигракову с его группой имени себя, ни их верным поклонникам уже давным-давно не нужны новые информационные поводы

Последняя студийная пластинка "Чиж & Co" "Нечего терять" вышла в конце прошлого века, но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.

Тем не менее, прошлым летом Чиж сделал вполне сенсационное заявление: "максимум через год" у отметившей 25-летие и обновившей состав группы выйдет новый альбом. А пока он предположительно доводится до ума, из суперхитов и просто хороших песен "Чиж & Co" по-прежнему можно составить не только очередной сборник типа the best of, но и образцовый сетлист.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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