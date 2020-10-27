Певицу Земфиру не миновало заражение коронавирусом

Певицу Земфиру не миновало заражение коронавирусом

Самая востребованная рок-певица России Земфира получила подтверждение об инфицировании коронавирусом.

Почувствовав себя неважно, артистка решила пройти тестирование на COVID-19. В понедельник 26 октября доктора огорошили ее известием о положительном результате, сообщает телеграм-канал Mash. Несмотря на это, Земфиру не госпитализировали, и в данный момент она находится на домашней самоизоляции.

Осенью Земфира пообещала обозримом будущем выпустить новый альбом.
  

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