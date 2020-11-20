Определена cамая популярная песня всех времен

Определена cамая популярная песня всех времен

Ресурс Shazam обнародовал рейтинг наиболее популярных музыкальных композиций всех времен.

Безоговорочным лидером оказалась песня «Dance Monkey» австралийской певицы Tones and I. Завсегдатаи сервиса предпринимали попытки распознать мелодию более 33 миллионов раз.

Вторую строчку заняла песня «Prayer in C» немецкого исполнителя Робина Шульца и французской группы Lilly Wood & the Prick, сообщает РИА Новости. Третье место занял трек «Let her go» английского певца Passenger.

Увенчивает первую пятерку композиция «Wake me up» шведского диджея Avicii и трек «Lean on» от команды Major Lazer.

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