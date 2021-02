Михаэль Шенкер «Immortal»

Исполнитель: Михаэль Шенкер, Название: «Immortal», Стиль: хард-рок, Год: 2021

Новый альбом немецкого гитариста Михаэля Шенкера «Immortal», вышедший на Nuclear Blast в конце января, подтвердил в общем-то то, что было давно известно. На сегодняшний день Шенкер является оной из культовых и ключевых фигур в хардовом дивизионе. И если гостевое участие в создании альбома таких вокалистов как Джо Линн Тёрнер (Rainbow, Yngwie Malmsteen), Михаэль Фосс (Mad Max), Ронни Ромеро (Rainbow, Lords of Black) вполне уместно – все это вокалисты хардовой ориентации, то вот появление Ральфа Шиперса (Gamma Ray, Primal Fear) стало неожиданностью. При этом весьма приятной.

Как известно, Ральф всегда был знаковой фигурой немецкого пауэр-металла и хоть эксперименты ему были не чужды – вспомним его гостевое участие в куче проектов – но вот выступать в заглавной композиции стопроцентно хардового альбома ему пока что не приходилось. Но, как и полагается профессионалу экстра-класса, с работой он справился блестяще, благодаря чему первая композиция «Drilled to kill» сразу же настроит слушателя на позитивный и бодрый лад, а Шиперс ещё и показал себя как «многостаночник», которому по силам голосить не только в жестком и прямолинейном коллективе, каким является Primal Fear, но и в хардовой группе, с её неизбежными жанровыми особенностями и рамками.

Альбом «Immortal» Михаэль Шенкер выпустил к своему пятидесятилетию профессиональной картеры. За эти полвека было в его жизни многое – непростые отношения с братом Рудольфом (Scorpions) и такие же непростые отношения с этой, едва ли не самой известной в мире немецкой командой.

Был Михаэль и частью легенды под именем UFO, был продолжительный сольный период и были, чего уж там скрывать, сложные отношения с «внутренними демонами» из-за чего Михаэль одно время прослыл в музыкальной среде человеком с весьма сложным характером. И это мягко говоря. Но большинство проблем теперь решено, все последние работы Михаэля, будь то в рамках проекта Michael Schenker Fest или Michael Schenker Group неизменно заслуживают позитивные оценки критиков и заслуживают их справедливо.

В настоящее время сложно назвать музыканта, кто с такой же стабильностью как Шенкер выдавал бы «на гора» крепкие и качественные альбомы. И тут особо стоит подчеркнуть один момент – Шенкер работает в жанре хард-рока, который многие горе-«эксперты» похоронили ещё лет двадцать назад, сокрушенно поведав миру, что хард умер. Мир, конечно же, не поверил в эту галиматью, а Шенкер год за годом доказывает, что это не так – хоронить хард-рок, как минимум, преждевременно, а как максимум – глупо.

Ну и не стоит забывать, что Михаэль великолепный гитарист, который несмотря на свой далеко не юный возраст, прямо таки пышет юношеским задором, выдавая такие соло, какие не выдавал в более ранние годы. Да и с мотивацией у него полный порядок. Полвека в строю, а создание хардовых шедевров, похоже, ему также не наскучило, как и в начале восьмидесятых. На альбоме есть и привет из той эпохи, композиция «In search of the piece of mind» – шесть с половиной минут звучания, половину из которых занимает заумное, почти психоделическое гитарное соло.

Работа Мастера – вот как можно охарактеризовать альбом «Immortal». Мастера, нашедшего тот самый баланс, который позволяет раз за разом создавать может и не безоговорочно шедевральные альбомы, но сильные, профессиональные и однозначно идущие в актив. И которые со временем совершенно точно станут классикой хард-рока.