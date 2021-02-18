Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в суде Вильнюса

15:44 18.02.2021

Филипп Киркоров обжаловал запрет на его въезд в Литву в окружном суде города Вильнюса.

Соответствующая жалоба была направлена в суд 15 февраля этого года, сообщает ТАСС. Суд намерен рассмотреть ее в рабочем порядке.

Запрет на съезд певца в прибалтийскую страну поступил 19 января текущего года. Латыши посчитали, что ездивший в Крым Киркоров вел там пророссийскую пропаганду и проявлял агрессию по отношению к Украине. Вместе с ним под раздачу попал и Михаил Шуфутинский.

