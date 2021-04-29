Бывшая солистка «ТаТу» примкнула к «Единой России» и собралась в Госдуму

13:41 29.04.2021

Экс-вокалистка девичьего дуэта «ТаТу» Юлия Волкова примет участие в праймериз (предварительных выборах) «Единой России» в Госдуму.

Сотрудница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области заявила, что артистка уже подала соответствующие документы. Для этого Юлия Волкова лично пришла в оргкомитет.

Праймериз состоятся по всей России с 24 по 30 мая 2021 года. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.