Бывшая солистка «ТаТу» примкнула к «Единой России» и собралась в Госдуму

Бывшая солистка «ТаТу» примкнула к «Единой России»

Экс-вокалистка девичьего дуэта «ТаТу» Юлия Волкова примет участие в праймериз (предварительных выборах) «Единой России» в Госдуму.

Сотрудница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области заявила, что артистка уже подала соответствующие документы. Для этого Юлия Волкова лично пришла в оргкомитет.

Праймериз состоятся по всей России с 24 по 30 мая 2021 года. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 21:37
    Гость: Все на "выборы"!

    Для этого Юлия Волкова лично пришла в оргкомитет.

    Праймериз состоятся по всей России с 24 по 30 мая 2021 года. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.

  3. 29.04.2021, 21:35
    Гость: с Урала

    Вообще не удивлён. В Ер только такие и нужны. В принципе как бы современная РФ не пыжилась и не открещивалась от СССР, в котором была однопартийная система, но далеко не ушла. На самом деле партий и сейчас нет. Есть логотипы, названия, но не партии. Партия должна опираться на определённый слой, выражать интересы определённой группы. Единственное организованное сейчас это ЕР, но она тоже не партия , а ОПГ.

  4. 29.04.2021, 21:25
    Гость: Если

    на коне, то только по пояс голым, с ружьем и щукой в руках. А сзади Шойгу со своими "пацанами". Типа, кордебалет. Котоый несет его деревянные "поделки".

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