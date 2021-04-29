Бывшая солистка «ТаТу» примкнула к «Единой России» и собралась в Госдуму
Экс-вокалистка девичьего дуэта «ТаТу» Юлия Волкова примет участие в праймериз (предварительных выборах) «Единой России» в Госдуму.
Сотрудница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области заявила, что артистка уже подала соответствующие документы. Для этого Юлия Волкова лично пришла в оргкомитет.
Праймериз состоятся по всей России с 24 по 30 мая 2021 года. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.
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Для этого Юлия Волкова лично пришла в оргкомитет.
Праймериз состоятся по всей России с 24 по 30 мая 2021 года. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.
И поющие без них тоже)
Вообще не удивлён. В Ер только такие и нужны. В принципе как бы современная РФ не пыжилась и не открещивалась от СССР, в котором была однопартийная система, но далеко не ушла. На самом деле партий и сейчас нет. Есть логотипы, названия, но не партии. Партия должна опираться на определённый слой, выражать интересы определённой группы. Единственное организованное сейчас это ЕР, но она тоже не партия , а ОПГ.
на коне, то только по пояс голым, с ружьем и щукой в руках. А сзади Шойгу со своими "пацанами". Типа, кордебалет. Котоый несет его деревянные "поделки".
Да там своих дам с пониженной социальной ответственностью навалом.