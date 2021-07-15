«Лицемерие и двойные стандарты»: Кинчев записал обращение к властям

Лидер культовой рок-группы «Алиса» Константин Кинчев записал видеообращение к Комитету по культуре Санкт-Петербурга, который начал проверку о «подпольном» концерте группы. По сообщениям некоторых СМИ, он был несогласованным и проходил с серьезными нарушениями в то время, как в Петербурге сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

В своем обращении Кинчев говорит о запретах концертов и двойных стандартах властей, о принудительной вакцинации и цифровых кодах.

«Я никогда не плясал ни под чью дудку и учиться этому на старости лет не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете, как пирожки, то закрывайте меня по уголовке. Вы проводите Алые паруса, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народу, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тысяч, а потом вовсе закрываете. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах», - говорится в обращении.

Кинчев отметил, что власти не вводят чрезвычайное положение, так как государство в этом случае должно было бы взять на себя ответственность за экономические потери населения. Но при этом народ каждый день «кошмарят», а работодателей заставляют прививать своих сотрудников под страхом увольнения экспериментальным препаратом. А потом в качестве награды выдают людям цифровой код.

«Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере», - говорит лидер «Алисы».

Константин Кинчев признал, что долго пытался быть лояльным государству. «Не удалось», - заключил рок-исполнитель.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2021, 01:33
    Гость: Юляка

    Этот кинчев - бездарный чмошник и руссо-фашисто.Удивляюсь,как власти вообще такое допускают ?

  3. 16.07.2021, 00:53
    Гость: gvozd

    власти не вводят чрезвычайное положение, так как государство в этом случае должно было бы взять на себя ответственность за экономические потери населения.
    --
    хотя бы некоторые музыканты в рф еще Имеют Совесть и Смелость сказать правду.

  4. 16.07.2021, 00:09
    Гость: вася

    этот румын - просто бездарь, да ещё и зигующая.
    аудитория у него, кстати, такая же.

  5. 16.07.2021, 00:03
    Гость: вася

    этот румын решил попиариться на "протесте"
    такое же ч.мо, как и его аудитория.

    а закрыть его давным-давно следовало, когда он зиговать принялся

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