«Лицемерие и двойные стандарты»: Кинчев записал обращение к властям

18:14 15.07.2021

Лидер культовой рок-группы «Алиса» Константин Кинчев записал видеообращение к Комитету по культуре Санкт-Петербурга, который начал проверку о «подпольном» концерте группы. По сообщениям некоторых СМИ, он был несогласованным и проходил с серьезными нарушениями в то время, как в Петербурге сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

В своем обращении Кинчев говорит о запретах концертов и двойных стандартах властей, о принудительной вакцинации и цифровых кодах.

«Я никогда не плясал ни под чью дудку и учиться этому на старости лет не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете, как пирожки, то закрывайте меня по уголовке. Вы проводите Алые паруса, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народу, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тысяч, а потом вовсе закрываете. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах», - говорится в обращении.

Кинчев отметил, что власти не вводят чрезвычайное положение, так как государство в этом случае должно было бы взять на себя ответственность за экономические потери населения. Но при этом народ каждый день «кошмарят», а работодателей заставляют прививать своих сотрудников под страхом увольнения экспериментальным препаратом. А потом в качестве награды выдают людям цифровой код.

«Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере», - говорит лидер «Алисы».

Константин Кинчев признал, что долго пытался быть лояльным государству. «Не удалось», - заключил рок-исполнитель.