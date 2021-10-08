Лещенко пристыдил русских, не вступившихся за избитого дагестанцами в метро

13:17 8.10.2021

Певец Лев Лещенко резко высказался по поводу недавнего избиения русского парня дагестанцами в метро.

Прежде всего, артист пристыдил соотечественников, которые не заступились за пострадавшего. «Это безобразие, когда бьют человека у всех на глазах, - возмутился артист в интервью «Царьграду». - Я удивлён больше тем, что наши мужчины, которые, в общем-то, являются хозяевами, не смогли ничего сделать. Сидели и молчали. Вот это было страшно! И стыдно за таких людей!»

По мнению Лещенко, за такие преступления надо давать по 20 лет тюрьмы, иначе наш народ чувствует себя деморализованным и беззащитным: «Народ просто очень запуган. И у нас действительно много приезжих людей. Я не имею в виду конкретно дагестанцев, которые просто иногда ведут себя непотребно. Я считаю, что нужно ужесточать правила. За избиение надо привлекать к уголовной ответственности людей. А то они часто отделываются»

Напоминаем, что на днях в московском метро житель Воронежа заступился за девушку, которая сделала замечание дагестанцам за их непристойное поведение (приставали и угрожали другим пассажирам). В ответ хулиганы начали ее оскорблять, уроженец Воронежа также впоследствии сделал им замечание. В итоге хулиганы начали избивать молодого человека ногами. Сейчас они отправлены в СИЗО.