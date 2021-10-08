Лещенко пристыдил русских, не вступившихся за избитого дагестанцами в метро
Певец Лев Лещенко резко высказался по поводу недавнего избиения русского парня дагестанцами в метро.
Прежде всего, артист пристыдил соотечественников, которые не заступились за пострадавшего. «Это безобразие, когда бьют человека у всех на глазах, - возмутился артист в интервью «Царьграду». - Я удивлён больше тем, что наши мужчины, которые, в общем-то, являются хозяевами, не смогли ничего сделать. Сидели и молчали. Вот это было страшно! И стыдно за таких людей!»
По мнению Лещенко, за такие преступления надо давать по 20 лет тюрьмы, иначе наш народ чувствует себя деморализованным и беззащитным: «Народ просто очень запуган. И у нас действительно много приезжих людей. Я не имею в виду конкретно дагестанцев, которые просто иногда ведут себя непотребно. Я считаю, что нужно ужесточать правила. За избиение надо привлекать к уголовной ответственности людей. А то они часто отделываются»
Напоминаем, что на днях в московском метро житель Воронежа заступился за девушку, которая сделала замечание дагестанцам за их непристойное поведение (приставали и угрожали другим пассажирам). В ответ хулиганы начали ее оскорблять, уроженец Воронежа также впоследствии сделал им замечание. В итоге хулиганы начали избивать молодого человека ногами. Сейчас они отправлены в СИЗО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Каждый нормальный человек в первую очередь зависит от самого себя и своих близких. Включая русских. А предательство власти хоть и очевидно, но они не близкие и не были никогда.
Так что "нация победителей" не кончилась. Она уснула, может быть. Но каждый отдельный человек не должен этим оправдываться. Дагам надо было дать по морде всем русско-нерусским коллективом. Потому что в первую очередь, даги вели себя как животные. Настолько, что остальные от них публично отказались.
Трудно представить чтобы русские молодые люди "понаехали" в Дагестан или Чечню и там что называется борзели. А почему же представители Кавказа так обнаглемши? Видимо от безнаказанности. Как правило при подобных стычках виноватыми признают русских и тычут нам ст.282. До сих пор помню случай с Иваном Агафоновым и что, как ответил убийца
молодого пацана? Никак. Вот и вывод.
Я, был первым Казановой в своем городишке, сейчас в другом, но уже второй.Но, ты ж едропут, из трагедии, позора и преступления выводишь все на половой уровень. Тебя резня русских устривает, не обращаешь внимание, а вот дают мне или не дает, тябя волнует.
Ну был случай на Урале, полицейский застрелил преступника, который ему угрожал, так вся либерастня стала вопить о строгом наказании полицейского. Были случаи, когда местные заступались, но заволили дела на них, типа они сами напали пьяные на бедолаг мигрантов, а либерастня раскручивала, что они скинхедовцы. Пусть Левчик об этом скажет. По этому мигранты так себя и ведут
Полиция всех дерущихся сделает виноватыми. Если не за драку, то за превышение самообороны.