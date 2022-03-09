Сын и внук Софии Ротару задержаны на границе с Молдавией
Пресса Украины известила о задержании на украино-молдавской границе группы из девяти человек, включая, предположительно, сына и внука знаменитой певицы Софии Ротару.
По информации газеты «Страна.ua», они задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. «Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый «поводырь» - гражданин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару», - отмечает издание, которое в своем Telegram-канале публикует фото украинских паспортов обоих мужчин.
Стоп-кадр из видео
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщала, что мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или притворяясь иностранцами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да я и за наш режим , умирать не собираюсь .
Понятно, они бежали от войны. Трусы и дезертиры. А как с этим обстоят дела в россии? Где воюют дети российских чиновников, к примеру сынок Матвиенко на каком фронте проявляет чудеса героизма? Да и о детишках других чинуш интересно узнать.
Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.
– Проклятое блюдо! – прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию
Не ново. Информация еще в праздники обнародована была. Впрочем, это их дело. Ясно, что многие за Украину и тамошнюю власть умирать никак не хотят. Может и правильно. Своя жизнь важнее.
Что характерно, и сыночек, и внучок являются ярыми бандеровцами и русофобами. Но воевать за ридну нэньку чет оба не возжелали. Но ничо, наступят новогодние праздники и ротару будет тут как тут... вместе с сыночком.