Сын и внук Софии Ротару задержаны на границе с Молдавией

Сын и внук Софии Ротару задержаны на границе с Молдавией

Пресса Украины известила о задержании на украино-молдавской границе группы из девяти человек, включая, предположительно, сына и внука знаменитой певицы Софии Ротару.

По информации газеты «Страна.ua», они задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. «Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый «поводырь» - гражданин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару», - отмечает издание, которое в своем Telegram-канале публикует фото украинских паспортов обоих мужчин.

Стоп-кадр из видео

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщала, что мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или притворяясь иностранцами.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.03.2022, 10:49
    Гость: Голова Соловьёва.

    Понятно, они бежали от войны. Трусы и дезертиры. А как с этим обстоят дела в россии? Где воюют дети российских чиновников, к примеру сынок Матвиенко на каком фронте проявляет чудеса героизма? Да и о детишках других чинуш интересно узнать.

  3. 09.03.2022, 10:04
    Гость: ИиП

    Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.

    – Проклятое блюдо! – прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию

  4. 09.03.2022, 09:28
    Гость: stalker

    Не ново. Информация еще в праздники обнародована была. Впрочем, это их дело. Ясно, что многие за Украину и тамошнюю власть умирать никак не хотят. Может и правильно. Своя жизнь важнее.

  5. 09.03.2022, 09:19
    Гость: Влад

    Что характерно, и сыночек, и внучок являются ярыми бандеровцами и русофобами. Но воевать за ридну нэньку чет оба не возжелали. Но ничо, наступят новогодние праздники и ротару будет тут как тут... вместе с сыночком.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«Это упреждающий удар» - военный эксперт о причинах спецоперации и ресурсах ВСУ
Песков
Песков: санкции против России не означают ее изоляцию
Владимир Соловьев
Власти Италии арестовали недвижимость Усманова и Соловьева
Стоимость газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров
Избранное
«Будет вызывать у детей аллергию»: куда заведет новый воспитательный закон школы
Война в Сирии вновь разгорается
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса
Юта (акустика), 25 сентября, Harats Pub Tula
Кинопремьера «Чернобыль»: Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
«Майдан» в Польше: Варшава поплатилась за попытку «раскачать» Беларусь
Песня «Пританцовывай» спасла жизнь лидеру «Северного Флота»
Иван Грозный. Краткая биография. Важные вехи жизни
Куда делся грипп в эпоху коронавируса