Сын и внук Софии Ротару задержаны на границе с Молдавией

08:30 9.03.2022

Пресса Украины известила о задержании на украино-молдавской границе группы из девяти человек, включая, предположительно, сына и внука знаменитой певицы Софии Ротару.

По информации газеты «Страна.ua», они задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. «Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый «поводырь» - гражданин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару», - отмечает издание, которое в своем Telegram-канале публикует фото украинских паспортов обоих мужчин.

Стоп-кадр из видео

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщала, что мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или притворяясь иностранцами.