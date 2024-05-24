Американская группа ONYX поедет в масштабный гастрольный тур по России

16:59 24.05.2024

Американская группа ONYX отправляется в большой гастрольный тур по России, который начнется в Санкт-Петербурге в AURORA Concert Hall 10 июля 2024 года.

На следующий день 11 июля группа выступит в Нижнем Новгороде в Milo Concert Hall. Затем их ждет Екатеринбирг, где концерт состоится в Teleclub 12 июля. Днём позже 13 июля ONYX споют в «Тинькофф Холл» в Уфе, а 14 июля — в «Метелице-С» в Самаре. А 16, 17 и 18 июля концерты американских рэперах пройдут в клубах под названием «КРОП Арена» в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Под занавес тура музыкантов ONYX ждут в Воронеже в Arena Hall 20 июля. И финальным аккордом станет уже Москва 21 июля.

Для поклонников рэпа, тяжелого рока и просто модной актуальной музыки ONYX всегда были не просто приоритетной группой, а неким опознавательным знаком и паролем для своих. На рубеже веков логотипы с надписью группы были едва ли не самым часто встречающимся графическим символом абсолютно во всех уголках России. Теперь жителей разных российских регионов появится реальный шанс увидеть своих любимцев воочию.

В конце января этого года ONYX уже дали два аншлаговых концерта в Москве и Санкт-Петербурге, доказав, что они до сих пор превосходят большинство современных исполнителей. Лидер команды, Фредро Старр, подтвердил свой главный тезис, что «хип-хоп всегда молод». Критикуя современную музыку, он на примере собственного творчества показывает, как она должна действительно звучать.

Последний на данный альбом свой студийный альбом «Versus Everybody» ONYX выпустили в мае 2022 года на лейбле Surface Noise Records. Релиз состоит из 10 треков. В его записи приняли участие рэперы Termanology, Harrd Luck, Ricky Bats и Big Twin. В Москве и Санкт-Петербурге группа представит самые яркие песни из этого альбома, а также все хиты из своей 35-летней истории.