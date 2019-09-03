Власти предложили поднять цены на столичные квартиры

22:11

Российский Минстрой порекомендовал поднять среднюю стоимость жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале текущего года. Проект приказа был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Власти рекомендуют повысить среднюю стоимость квадратного метра столичного жилья с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей.

Кроме того, этот показатель советуют увеличить в Алтайском и Забайкальском краях, республиках Алтай, Татарстан, Кабардино-Балкарии, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Ростовской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Отмечается, что Минстрой предлагает застройщикам повысить показатель, используемый для расчета соцвыплат льготным категориям граждан, которые могут приобрести жилье за счет средств госбюджета.

При этом на рыночную стоимость жилья повышение показателя не окажет прямого влияния.

По данным ЦИАН, за год цены на новостройки в крупных городах России возросли на 10%. В столице квадратный метр вырос в цене на 5,5 процента.