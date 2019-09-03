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Власти предложили поднять цены на столичные квартиры

22:11 3.09.2019
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Российский Минстрой порекомендовал поднять среднюю стоимость жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале текущего года. Проект приказа был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Власти рекомендуют повысить среднюю стоимость квадратного метра столичного жилья с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей.

Кроме того, этот показатель советуют увеличить в Алтайском и Забайкальском краях, республиках Алтай, Татарстан, Кабардино-Балкарии, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Ростовской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Отмечается, что Минстрой предлагает застройщикам повысить показатель, используемый для расчета соцвыплат льготным категориям граждан, которые могут приобрести жилье за счет средств госбюджета.

При этом на рыночную стоимость жилья повышение показателя не окажет прямого влияния.

По данным ЦИАН, за год цены на новостройки в крупных городах России возросли на 10%. В столице квадратный метр вырос в цене на 5,5 процента.

Темы: Недвижимость, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 23:20
Гость: Олег

Окажет или не окажет повышение показателя на рыночную стоимость жилья - совсем не факт, что будет первое или второе. Но факт то, что повышение цен на что-либо - любимый конек наших властей, федеральных или региональных. Любят они это дело, к бабкам не ходи. Одно только плановое и методичное ежегодное повышение расценок на те же услуги ЖКХ, газ и прочее вряд-ли имеет аналоги в странах мировой экономики. Про цены на бензин так вообще молчим.
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