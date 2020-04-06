Россиян освободят от пени за неуплату по ЖКХ

10:35

Правительство России запретило начислять россиянам пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Как пишет газета "Ведомости", соответствующее постановление 2 апреля подписал премьер страны Михаил Мишустин.

Как пишет издание, постановление предполагает временную приостановку начисления штрафов по ЖКУ, а также отмену взносов за капремонт. Также документом предполагается введение запрета на отключение неплательщикам доступа к услугам.

Постановление принято на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь, ослабление санкций за неоплату неизбежно приведет к росту неплатежей, считают энергетики. 3 апреля крупнейшие генерирующие компании – «Т плюс», «Интер РАО», «Квадра», Сибирская генерирующая компания и «Газпром энергохолдинг» – написали письма на имя премьера с просьбой избирательно подойти к отмене пеней и проконтролировать платежную дисциплину бюджетных организаций.

Часть населения также может воспринять льготы как повод не платить за ЖКУ, считают энергетики. Если вводить льготы, то адресно – например, только для людей старше 65 лет, заболевших или тех, чьи доходы снизились из-за пандемии, считают генерирующие компании.

В настоящее время в российских регионах действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, в Москве до 14 апреля запрещено принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ и связи для тех, кто находится в самоизоляции (люди старше 65 лет и с некоторыми заболеваниями).