Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

14:04 11.11.2020

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын являются владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил главный сыщик Британии Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла, пишет британское издание Times со ссылкой на юридическую корреспонденцию о структуре собственности.

По данным издания, в 2015 году дом на Бейкер-стрит принадлежал Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву в соотношении 90% к 10%. Им также принадлежат несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит.

Общая стоимость недвижимости оценивается в 140 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что на данный момент, согласно записям земельного рееста, официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ.

В марте Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Тогда же стало известно, что недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси. Однако дочь и внук Назарбаева выиграли суд, им вернули недвижимость на 100 миллионов долларов.