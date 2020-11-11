Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит
Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын являются владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил главный сыщик Британии Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла, пишет британское издание Times со ссылкой на юридическую корреспонденцию о структуре собственности.
По данным издания, в 2015 году дом на Бейкер-стрит принадлежал Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву в соотношении 90% к 10%. Им также принадлежат несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит.
Общая стоимость недвижимости оценивается в 140 млн фунтов стерлингов.
Отмечается, что на данный момент, согласно записям земельного рееста, официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ.
В марте Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Тогда же стало известно, что недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси. Однако дочь и внук Назарбаева выиграли суд, им вернули недвижимость на 100 миллионов долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если все законно, так в чем вопрос? Это информация для туристов?
Чепуха! такие здания в Англии, тем более в Лондоне, иностранцам не продают. Значит был какой-то мухдёжь. А если компания, которая купила этот участок не принадлежит Назарбаевой, то о чем речь? Очередная фальшивка западной прессы, хотя назвать Назарбаеву ангелом тоже большая натяжка. "Неопытный верит всякому слову, а рассудительный обдумывает свои шаги" Притчи Соломона, глава 14, стих 15.
арестовали недвиимость интересно сперва кто то покупает потом арест
А там на четверть бывший наш народ.
В самой Англии? Тогда чего автор пищит? Значит даже там не сумели придраться ни к чему.