Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын являются владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил главный сыщик Британии Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла, пишет британское издание Times со ссылкой на юридическую корреспонденцию о структуре собственности.

По данным издания, в 2015 году дом на Бейкер-стрит принадлежал Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву в соотношении 90% к 10%. Им также принадлежат несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит.

Общая стоимость недвижимости оценивается в 140 млн фунтов стерлингов. 

Отмечается, что на данный момент, согласно записям земельного рееста, официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ.

В марте Великобритания арестовала недвижимость Назарбаевых из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Тогда же стало известно, что недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси. Однако дочь и внук Назарбаева выиграли суд, им вернули недвижимость на 100 миллионов долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2020, 18:12
    Гость: Mr Bean

    Чепуха! такие здания в Англии, тем более в Лондоне, иностранцам не продают. Значит был какой-то мухдёжь. А если компания, которая купила этот участок не принадлежит Назарбаевой, то о чем речь? Очередная фальшивка западной прессы, хотя назвать Назарбаеву ангелом тоже большая натяжка. "Неопытный верит всякому слову, а рассудительный обдумывает свои шаги" Притчи Соломона, глава 14, стих 15.

  5. 11.11.2020, 15:51
    Гость: Выиграли суд?

    В самой Англии? Тогда чего автор пищит? Значит даже там не сумели придраться ни к чему.

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