Лукашенко заявил о недопустимости перенаселения Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Минского облисполкома Александром Турчином заявил, что нельзя допустить перенаселения Минска, поэтому необходимо сокращать темпы строительства жилья в столице и развивать ее города-спутники.
"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть", - цитирует Лукашенко ТАСС.
Лукашенко отметил, что в столице стали меньше возводить жилья, но это не означает, что его строительство будет приостановлено. "От этого никуда не денешься. Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск - крупный промышленный город и все-таки столица, - продолжил президент. - Но значительно сократить надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей".
Белорусский лидер отметил, что граждане стали активно покупать земельные участки вблизи столицы. "Надо немедленно продать эти [пустующие] участки людям, не обижая местное население, тех, кто веками или десятилетиями жили в этих деревнях".
На январь 2021 года население Минска составляло 2,01 млн человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как Белоруссия и Украина
Обходятся без мигрантов не постигают.
А ведь есть у них стройки. И снег есть....
Москвы, можете объяснить.
Почему-то расширение Мо квы очень волнует провинциалов.
Москвичи этим не заморачиваются.
Своевременная постановка вопроса: в Минске - 20% населения страны, это если бы в РФ в Москве - до 30 млн., а в Киеве - млн.7-8. А хлеба с чего снискивают? Причем,очень обильные, не создавая фактически никаких ценностей - ни материальных, ни духовных.Кому он, этот Парк высоких технологий в Минске нужен, кроме закордонных клиентов и работодателей? А сколько их развелось? Попробовали,помнится, власти элементарную справедливость восстановить, устранив налоговые преференции для этой своры, и шо получили? Вот-вот.
Молодец Лукашенко! Любой город после определенного размера становится нежизнеспособным. Это всем известно. В Москве только этого не понимают, расширяя ее все больше и больше.
На бумаге население РБ 9,3 млн, а сколько реально? Думается 6,5 - 7.0 млн. А с последними событиями и эвакуации целых компаний, и того меньше. Глядишь скоро один только Минск и останется, а остальные города станут похожими на райцентры.