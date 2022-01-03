Лукашенко заявил о недопустимости перенаселения Минска

16:09 3.01.2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Минского облисполкома Александром Турчином заявил, что нельзя допустить перенаселения Минска, поэтому необходимо сокращать темпы строительства жилья в столице и развивать ее города-спутники.

"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть", - цитирует Лукашенко ТАСС.

Лукашенко отметил, что в столице стали меньше возводить жилья, но это не означает, что его строительство будет приостановлено. "От этого никуда не денешься. Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск - крупный промышленный город и все-таки столица, - продолжил президент. - Но значительно сократить надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей".

Белорусский лидер отметил, что граждане стали активно покупать земельные участки вблизи столицы. "Надо немедленно продать эти [пустующие] участки людям, не обижая местное население, тех, кто веками или десятилетиями жили в этих деревнях".

На январь 2021 года население Минска составляло 2,01 млн человек.