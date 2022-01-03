Лукашенко заявил о недопустимости перенаселения Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Минского облисполкома Александром Турчином заявил, что нельзя допустить перенаселения Минска, поэтому необходимо сокращать темпы строительства жилья в столице и развивать ее города-спутники.

"Мы договорились, что в Минске будем немножко "сжимать" квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть", - цитирует Лукашенко ТАСС.

Лукашенко отметил, что в столице стали меньше возводить жилья, но это не означает, что его строительство будет приостановлено. "От этого никуда не денешься. Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск - крупный промышленный город и все-таки столица, - продолжил президент. - Но значительно сократить надо, чтобы не перенаселять Минск и не создавать неудобства для жителей".

Белорусский лидер отметил, что граждане стали активно покупать земельные участки вблизи столицы. "Надо немедленно продать эти [пустующие] участки людям, не обижая местное население, тех, кто веками или десятилетиями жили в этих деревнях".

На январь 2021 года население Минска составляло 2,01 млн человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.01.2022, 01:39
    Гость: Да вот

    Как Белоруссия и Украина
    Обходятся без мигрантов не постигают.
    А ведь есть у них стройки. И снег есть....

  2. 04.01.2022, 01:36
    Гость: А в чем нежизнеспособность

    Москвы, можете объяснить.
    Почему-то расширение Мо квы очень волнует провинциалов.
    Москвичи этим не заморачиваются.

  3. 04.01.2022, 00:03
    Гость: со стороны

    Своевременная постановка вопроса: в Минске - 20% населения страны, это если бы в РФ в Москве - до 30 млн., а в Киеве - млн.7-8. А хлеба с чего снискивают? Причем,очень обильные, не создавая фактически никаких ценностей - ни материальных, ни духовных.Кому он, этот Парк высоких технологий в Минске нужен, кроме закордонных клиентов и работодателей? А сколько их развелось? Попробовали,помнится, власти элементарную справедливость восстановить, устранив налоговые преференции для этой своры, и шо получили? Вот-вот.

  4. 03.01.2022, 23:49
    Гость: !

    Молодец Лукашенко! Любой город после определенного размера становится нежизнеспособным. Это всем известно. В Москве только этого не понимают, расширяя ее все больше и больше.

  5. 03.01.2022, 23:45
    Гость: Бобер

    На бумаге население РБ 9,3 млн, а сколько реально? Думается 6,5 - 7.0 млн. А с последними событиями и эвакуации целых компаний, и того меньше. Глядишь скоро один только Минск и останется, а остальные города станут похожими на райцентры.

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