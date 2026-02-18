Глава ФАС: никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось
С начала 2026 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись. Корректировка платежей связана только с изменением ставки НДС, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«С 1 января 2026 г. проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», – приводит слова Шаскольского газета «Ведомости».
Глава ФАС пояснил, что рост сумм в платежках может быть связан с увеличением потребления электрической и тепловой энергии в зимний период, а не с пересмотром тарифов.
Ранее секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, считается ли обоснованным резкое повышение стоимости коммунальных услуг, заявил, что рост тарифов ЖКХ является важной темой и российские власти внимательно мониторят ситуацию.
Россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.
ух ты !!!!
у людЁв видно что-то с глазами.
НДС на 2% повысился, а ЖКХ в 2 РАЗА (на 100%).
у росстата достойный конкурент (фас) появился.
Какой президент путин? Нет давно никакого президента и не выбирал его никто. Какие законы РФ? - нет не слышал. Какие налоги? - вы мошенники, не звоните больше сюда!
Серьезно!!!???
Видимо ФАС еще прошлогоднее 8 марта не отгуляли.
Продолжу. Смотрю квитанции дальше. Потребление тепла, т.е. обогрев батарей. Тариф вырос на 20-21%. Смотрю потребление - 1,2. Поднимаю квитанцию за январь 2025 года. Тут потребление было 1,01. Забиваю в поисковике: среднемесячная температура января 2025г. и среднемесячная температура января 2026г. Получаю ответ, что в январе 2025г среднемесячная температура была -12,6, а в январе 2026г среднемесячная температура -6,1. Т.е., январь 2026г. был теплее января 2025г в два раза. Опаньки, а почему же тогда потребление тепла выросло почти на 20%? Так ясно почему: нет такого преступления на которое не пойдёт коммерческая организация для роста своих халявных доходов, халявной прибыли, дивидендов, премий. Но, опять же ... они получат у меня желаемое. Я не нанимался обслуживать их воровские схемы по отъёму чужого имущества. Естественно и цену и объём скорректирую о чём коротенько сообщу им в платёжке, в разделе примечания. И впредь буду поступать также. Подозреваю, что руководство УК у них на зарплате, потому что из года в год с конца марта и чуть ли не весь апрель УК подаёт тепло в систему отопления как будто на улице разгар зимы. Сколько стариков эти ... загнали в могилу, создавая в квартирах просто невыносимые условия для проживания, одному Богу известно. Ради роста доходов и прибылей готовы убивать десятками и сотнями. Какой запад, какие каклы, нас убивают вполне осознанно в наших же домах такие же, как мы сами, так сказать те, кто с нами одной крови. Нам и врагов не надо.