Глава ФАС: никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось

12:11 18.02.2026

С начала 2026 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись. Корректировка платежей связана только с изменением ставки НДС, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2026 г. проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», – приводит слова Шаскольского газета «Ведомости».

Глава ФАС пояснил, что рост сумм в платежках может быть связан с увеличением потребления электрической и тепловой энергии в зимний период, а не с пересмотром тарифов.

Ранее секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, считается ли обоснованным резкое повышение стоимости коммунальных услуг, заявил, что рост тарифов ЖКХ является важной темой и российские власти внимательно мониторят ситуацию.

Россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.