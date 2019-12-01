85 лет назад произошло одно из самых громких убийств в СССР

1 декабря 1934 года в Смольном был убит глава Ленинградской парторганизации и член Политбюро Сергей Миронович Киров

Самое интересное, что даже по прошествии стольких лет так и не даны ответы на все вопросы. Не дан ответ и на самый главный вопрос – почему был убит Киров? Хотя убийца стал известен сразу – Леонид Николаев, мелкий партийный функционер и муж любовницы Кирова Мильды Драуле.



С. М. Киров выступает на XVII съезде ВКП(б). Москва, 1934 год. Фото М. Калашникова с сайта wikimedia.org

В официальную версию, что убийство Кирова организовала так называемая «зиновьевская оппозиция», не верили даже высокопоставленные советские чиновники. Например, будущий глава НКВД Н.Е. Ежов утверждал, что на этой версии настаивал Сталин, но чекистам было ясно, что это не более чем повод для окончательного разгрома «зиновьевской оппозиции», влияние которой в Ленинграде было сильным вплоть до 1935 года.

Будущий оттепельно-кукурузный перестройщик Н.С. Хрущёв традиционно всё свалил на Сталина и чуть ли не клялся, что Кирова убили по приказу генсека, что позволило последнему развернуть в стране массовый террор. При этом Хрущёв забывает, что так называемый «большой террор» начался в 1937 году, а Киров был убит в декабре 1934 года.

Да и для того, чтобы начать террор в стране, где до сих пор ощущались последствия Гражданской войны, необязательно убивать деятеля такого масштаба, каким был Киров, который являлся к тому же соратником Сталина и с которым генсек поддерживал весьма близкие отношения. В частности, по приезду в Москву, Киров каждый раз останавливался не в гостинице, а на квартире Сталина.



Иосиф Сталин и Андрей Жданов у гроба Сергея Кирова. Фото с сайта wikimedia.org

До сих пор в убийстве Кирова некоторые исследователи обвиняют немецкие спецслужбы. Весьма подозрительным, по мнению исследователей, выглядит тот факт, что сразу после убийства немецкий консул уехал из Ленинграда, а до этого снабжал убийцу Леонида Николаева деньгами якобы на издание книги, рассказывающей о жизни в СССР.

Версия не такая уж и безосновательная, особенно учитывая приход нацистов к власти в Германии и их непримиримое отношение к коммунистам, но почему было решено убить именно Кирова, а не кого то ещё?

Существует и совсем уж экзотическая версия, утверждающая, что конечной целью этого теракта являлся Сталин и всё высшее руководство страны. Вся партийная элита просто обязана была присутствовать на похоронах Кирова, и вот тут-то планировалось произвести ещё более масштабный теракт и уничтожить всё руководство СССР.

Якобы для проведения этого теракта из Финляндии были переброшены диверсанты, правда, никому не приходит в голову, что после 1 декабря охрана партийной элиты была многократно усилена, а все мероприятия проходили при тотальном контроле спецслужб, которые не подпустили бы к вождям на километр никого подозрительного. И диверсанты, особенно опытные, прекрасно понимали, что после убийства Кирова устранить Сталина стало значительно труднее, чем до него. Не говоря уж про всё руководство страны.

Ну и наконец, пожалуй, самая правдоподобная версия – убийство Кирова Николаев совершил из ревности и находясь в отчаянном положении.

Жена Николаева – Мильда Драуле - была любовницей Кирова, сам Николаев потерял работу и очень сильно переживал свою невостребованность и отсутствие денег, а все знавшие его утверждали, что он был заносчив, высокомерен, честолюбив и подвержен перепадам настроения.

Отсутствие работы и перспектив, усугубленные неверностью жены, вполне могли толкнуть Николаева на отчаянный шаг. При его задержании он и не скрывал, что убил Кирова из личной неприязни, что подтверждал и его дневник, где Николаев негативно отзывался о Кирове.



Драуле и Николаев. Фото с сайта wikimedia.org

Вместе с тем непонятно, каким образом убийца оказался в Смольном именно 1 декабря, на третьем этаже, где находился кабинет Кирова, хотя в тот день Сергей Миронович должен был выступать в другом месте.

1 декабря 1934 года Киров готовил дома доклад и просил все материалы присылать ему домой, однако вскоре по необъяснимой причине поехал в Смольный, где его поджидал Николаев. Простое совпадение?

Необъяснимо, но факт – 15 октября 1934 года вооруженный револьвером Николаев был задержан у дома Кирова, однако после проверки его отпустили. И 1 декабря в Смольном прозвучал роковой выстрел…

Что это – халатность спецслужб, охраняющих первого человека Ленинграда и далеко не последнего человека в партии? Или всё-таки хорошо спланированный террористический акт?

Настолько хорошо, что устранение Кирова было инсценировано как месть обезумевшего от ревности мужа, а самого Николаева использовали «втёмную», при этом заказчики так и остались невыясненными. Или их особо никто и не искал, а может наоборот – скрывал?

Вот историки до сих пор и гадают, кто же стоял за убийством Кирова и стоял ли кто-то?

Но как бы то ни было, убийство Кирова печально сказалось на судьбах многих людей. Понятно, что власть не могла оставить без последствий теракт такого масштаба, и по сфабрикованным НКВД делам были расстреляны и посажены многие люди.

29 декабря в ходе скоротечного следствия Николаеву и ещё 13 людям, имевшим несчастье его знать, были предъявлены обвинения в теракте, суд признал их виновными и приговорил к расстрелу, который был приведен в исполнение через час. Впоследствии были отправлены в лагеря или расстреляны многие родственники Николаева и Мильды Драуле, включая её саму.

Впечатляющая оперативность расследования и поспешность, с какой были приведены приговоры в исполнение, позволили НКВД отчитаться о разоблачении очередной террористической организации, хотя кое-кто считал, что всё это смахивает на заметание следов.

Не подтвердилась впоследствии и хрущёвская версия, что Кирова убили по приказу Сталина. Она и сразу вызывала большие сомнения и напоминала типичное сведение счетов кукурузного царька с мертвым вождем.

Однако в 1990 году, в эпоху горбачевской «гласности», когда история страны всячески оплевывалась и поносилась, Прокуратура СССР и Главная военная прокуратура СССР после изучения материалов дела об убийстве Кирова не нашла никаких улик, указывающих на причастность к этому преступлению Сталина и НКВД. Хотя во времена «минерального секретаря» тотальное очернение прошлого и плевки в сталинскую эпоху были общепринятым трендом.

Убийство Кирова так и останется одной из загадок богатого на тайны ХХ века. Впрочем, история полна таких загадок, они были раньше и будут всегда. Не исключено, что действительно имело место не политическое, а «бытовое» убийство, халатность охраны и беспечность самого Кирова, который, как известно, нередко сбегал от охраны к своим многочисленным пассиям и всегда противился тому, чтобы его плотно опекали. Короче, могло быть просто уникальное стечение обстоятельств.

Вероятно, именно 1 декабря 1934 года душевные терзания Николаева были особенно сильными, и он, сунув в карман пальто револьвер, отправился в Смольный, надеясь увидеть там того, кто, по его мнению, сломал ему жизнь.

Шансов на то, чтобы встретить мнимого обидчика, у Николаева не было практически никаких: его могли задержать при входе в Смольный, Киров мог туда не приехать, наконец, охрана Кирова могла защитить его, но совершенно неожиданно все факторы сошлись, и в 16 часов 30 минут прозвучал роковой выстрел, эхо которого до сих доносится из прошлого.