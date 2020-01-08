Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются

20:24

В России не принято платить за квалификацию. Ни в инженерной сфере, ни в преподавательской, ни в конструкторской, ни в какой. У нас принято платить за занимаемую должность

Советский и российский «аэрокосмос»

Собственно говоря, советская аэрокосмическая промышленность была гордостью страны (хотя, к сожалению, большая часть её достижений тогда была засекречена). Но и ракеты запускались в космос сотнями, и новые самолёты (самых разных классов) создавались вполне регулярно. И всё это было, и всё это работало, и сейчас (постфактум) мы можем этим гордиться.

Фото с сайта aviator.guru

Не сказать, что всё это всегда работало как часы, аварии случались, и провалы случались, но плюс явно перевешивал минус. И ракетами, и самолётами можно было гордиться. И делали их много, и летали они очень часто. А вот дальше (уже в «независимой России») начались недетские проблемы. Внезапно запускаемые аппараты перестали выходить на расчётные орбиты.

Проще говоря, ракеты стали падать. И это стало происходить очень задолго до Рогозина. И каждый раз расследование, разбирательство… якобы принимались меры. И с проектированием новых ракетоносителей и баллистических ракет возникли недетские проблемы. Достаточно вспомнить эпопею с «Булавой». Кстати, чем там дело закончилось? И закончилось ли? То есть мы внезапно упёрлись в тот факт, что новая перспективная ракета для подводных ракетоносителей попросту не летает.

И были скандалы, и были доработки, и были разбирательства. А запускаемые космические аппараты как падали, так и продолжают падать. Вместо того, чтобы выходить на расчетные орбиты. Попытка конструировать и производить новые «российские» самолёты тоже столкнулась с гигантскими проблемами. Первый постсоветский транспортный самолёт «Ил-112» шедевром не оказался. Как и первый постсоветский гражданский «Суперджет-100».

Нет, как раз по сравнению с эпохой советской, с рекламой и пиаром теперь у нас всё в порядке. Продвигают и рекламируют. И создают впечатление. Но всем уже понятно, что дела в российском «аэрокосмосе» не просто хуже, а, так скажем, гораздо хуже. Никакие «перетрахивания» Роскосмоса или ОАК ни к чему позитивному не привели.

К «вновь созданным» «Ил-112» и «Суперджет» существует миллион вопросов именно по конструкторской части. Самолёты-то по идее не самые сложные и не самые секретные (почему я и не упоминаю всякие там Су-57). «Проходные» самолёты. Просто ближнемагистральный лайнер и просто лёгкий транспортник, но «что-то пошло не так».

Вот если это брать всё по отдельности, то да, что-то можно объяснить и оправдать. Но если взять всё вместе… то картинка вырисовывается не очень радостная. То есть невольно приходится задаваться вопросом: а что у нас вообще с аэрокосмической промышленностью? Нет, былые достижения и разработки — это здорово, но что Россия может сегодня в этой сфере?

Шкурный вопрос

Вот таки есть определённое недопонимание причин советского прорыва сначала в авиации, а потом и в космической сфере. Там всё про «энтузиазм масс» и «плановую экономику» задвигают. Но не всё было так просто. В советское время в данной сфере работали, так сказать, самые умные, толковые и грамотные. И достигалось это весьма просто — особых альтернатив не было: в Америку не уедешь, бизнес не откроешь, «Газпрома» тогда не было.

Зачастую для талантливого человека (и технически грамотного) открывалась одна сфера — оборонка. А там платили больше и на «исследования» много денег давали. И на разработку новой техники. Если гражданские заводы/гражданская продукция зачастую были устаревшими, то в сфере оборонки этого позволить было никак нельзя.

Поэтому и новое оборудование, и новые технологии, и новые разработки. И зарплата выше. Но всё это было тогда. После 1991-го года ситуация кардинальнейшим образом «развернулась». Я понимаю, банально и избито. И все об этом знают, и все желающие на этой теме «оттоптались».

Однако… однако как-то остаются за кадром многие вполне очевидные вещи. Не было никакой «советской магии», просто в «аэрокосмос» вваливали деньги мешками. Ну, и было грамотное руководство, и спрашивали по полной программе. Те, кто решил работать «по советской схеме» после 91-го года, во-первых, не понимали смысла и сути этой схемы, а во-вторых, абсолютно не понимали основных принципов капитализма. И в любом случае не понимали того, что нельзя совместить несовместимое.

Но и там, и там (и при американском капитализме, и при советской системе) значительная часть расходов шла на подготовку и оплату высококвалифицированных кадров. И вот от этого нам никуда не уйти, и судьбу тут никак не обмануть. Высококвалифицированного специалиста готовить долго, сложно и дорого. И за пять копеек он работать не будет. Это было верно и для Рузвельта, и для Сталина. Никакой «пропаганды» и никакой «социальной справедливости» тут нет. Чистая экономика.

Для создания ракеты/спутника/самолёта нужно много высококвалифицированных и весьма узких специалистов. И это ограничение никак не обойти и никак не обмануть. При уходе из отрасли данные кадры весьма быстро теряют квалификацию, а подготовка новых занимает долгие годы и стоит уйму денег. То есть набрать смену «из-за забора» никак и ни у кого не получится. Такие кадры сами по себе не возникают. Их надо готовить, а потом удерживать. Чем? Материальными благами! А вы как хотели?

Таким образом, зарплата у подобных граждан должна быть гораздо выше, чем «в среднем по больнице», причём вне зависимости от наличия заказов. Нравится вам это или нет. При СССР с этим проблем не было. Работали физматшколы, были сильные технические вузы (мирового уровня и выше!), и всё это достаточно неплохо финансировалось. То есть сначала отбирали лучших, потом их отлично готовили, потом отправляли «ковать щит державы». Ну и гражданской авиации доставалось, хотя практически весь космос был военным.

При введении рынка всё драматически поменялось. Но не принципы создания техники завтрашнего дня. Для этого по-прежнему нужны лучшие из лучших. А на дворе рынок и коммерция…

Значит, надо платить, скажет кто-то весьма наивный… Тот, кто не понимает особенности российской экономики и общественного устройства.

В России не принято платить за квалификацию

Вот как-то так дело обстоит. Не принято, и всё тут! Не любят у нас эту тему. Ни в инженерной сфере, ни в преподавательской, ни в конструкторской, ни в какой. У нас принято платить за занимаемую должность, так сложилось исторически. При так называемой рыночной экономике в первую очередь стали резать «нецелевые расходы»: зарплаты и социальные расходы. И пышным цветом расцвела рыночная уравниловка для рядовых сотрудников: всем платят практически одинаково мало.

В результате разбегаться стали прежде всего самые умные и квалифицированные. То есть если человек умеет только «красиво сидеть на стуле» и во всём соглашаться с начальством, то его такие «зряплаты» могли и удержать, но грамотные спецы стали разбегаться в разные стороны, кто в бизнес, а кто и за границу.

Со скоростью звука разбегаться. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, аэрокосмос — это не для каждого. Тут нужны отборные кадры. Если набрать людей «по объявлению», то результата не будет. Хорошего инженера для аэрокосмической промышленности надо готовить из хорошего абитуриента с первого курса. Лет десять, включая азы практической работы.

И самое смешное: он не должен никуда «убежать», иначе вся система сломается. Это штучные специалисты, потоком их готовить не получится. Начинать нужно со старшеклассников, выбирая самых толковых. Собственно говоря, при СССР так дела и обстояли. Что и обеспечивало результаты.

Да, торговать сахаром или сантехникой можно научить любого (если у него есть талант к продажам). За короткий срок научить. С проектированием и изготовлением летательных аппаратов подобные фокусы не проходят. Ни за три месяца, ни за три года подготовить с нуля специалиста не получится. И далеко не из каждого можно подготовить авиаконструктора или конструктора космической техники. Ибо «не только лишь все», мало кто… Специалиста по сборке подобных аппаратов тоже не подготовишь за месяц из первого встречного.

А что надо сделать в рыночной экономике для достижения всех этих целей? А денег платить очень много, гораздо больше, чем среднему «манагеру». Иначе никак. Человек, который выбрал подобную стезю, должен быть чётко уверен, что в данной сфере он заработает в разы больше, чем работая «в продажах» или на рынке. Иначе просто вот это всё затевать не стоит.

Причём платить много денег придётся именно рядовому исполнителю. Как известно, господин Рогозин получает зарплату больше… чем глава НАСА. И это не может не радовать. Беда в том, что рядовой специалист Роскосмоса получает раз в 10 меньше, чем его американский коллега аналогичной квалификации. И, в отличие от времён СССР, они живут в одной экономической системе. Хочешь получить квартиру? Бери ипотеку!

Из личного опыта: общался с француженкой, чей брат ушёл работать как раз в аэрокосмическую промышленность (у парня прорезался талант к математике), так вот, и зарплата у него… почти как у марсианина. Шутка, конечно. То есть больше настолько, чем у рядового француза, что завидовать бессмысленно. Совсем другие деньги. И «дёргаться» ему смысла нет никакого. За пределами своей квалификации он нигде столько не заработает. «Уходить торговать сантехникой» для него просто глупо. И даже «соцпакет» у него присутствует. И профсоюз есть (настоящий!).

Человек «на социальном лифте» уезжает высоко наверх. Не верите? И правильно делаете! У нас так не принято! От слова «совсем» и от слова «никогда»! Ты можешь конструировать ракеты, а можешь продавать унитазы, «зряплата» у тебя будет «в первом приближении» примерно одинаковой. Если не меньшей в первом случае. Да, и «при Сталине» такого не было. Именно поэтому «при Сталине» были новые аэропланы.

Но, как уже было сказано, у нас принято платить «за должность». И практически в любой сфере есть сегодня громадный разрыв между, например, рядовым педагогом/врачом и директором. И никого это не удивляет. Во Франции практикующий врач высокой категории (не говоря об Америке!) может получать в итоге гораздо больше, чем его начальник — «чистый администратор». Потому что подход другой. Потому что именно он зарабатывает деньги для фирмы. У нас так рассуждать не принято. Начальство — оно священно, как отблеск высокого огня…

Почему оно так

Собственно говоря, всё это — тяжёлое наследие слишком позднего феодализма. Поздновато у нас отменили крепостное право. Да и после того экономических свобод было не так чтобы много. В итоге сложилось то, что сложилось. То есть быть грамотным специалистом у нас экономически невыгодно, выгодно быть начальником. То есть я не про «социяльную» справедливость, я про хайтек в постфеодальной системе отношений.

В средневековой Европе тоже было гораздо выгоднее быть «рядовым бароном», чем гениальным торговцем или умелым ремесленником. А потому что! Система была такая у них. Потом эту систему (с кровью!) сломали. И была создана (у них) совсем другая система отношений. Менее иерархичная и более рыночная. Европа уходила от феодализма очень тяжело и болезненно. Это стоило ей многих войн, революций и жертв. Но она от феодализма ушла.

В общем и целом. По крайней мере, развитые и богатые страны северо-запада Европы. А те страны, которые данной «экзекуции» не провели, например, Испания или южная Италия, очень серьёзно отставали в той же экономике и технике. Безнадёжно отставали. Ещё в веке 16-м Испания и Турция — мировые мегадержавы, перед которыми трепетала Европа. В веке 17-м они буквально сошли на нет. Потому как феодализм они «преодолеть» не смогли. Или не захотели.

Причина внезапного (для России) подъёма Японии в конце 19-го века — как раз предельно жёсткий отказ от феодализма. Нет, «родимых пятен» феодализма у них осталось выше крыши, но в 1904-1905 гг. они преподнесли ряд сюрпризов Российской империи. Хотя бы потому, что решительно отказались от «конфеток, бараночек…» и разных прочих прелестей феодализма. «Рассамураивание» там шло предельно жёстко. А вот Николай II даже после поражения от Японии не был готов к столь решительному развороту (дворяне, крупные землевладельцы — опора трона).

Ситуация же, когда всё меряется не в деньгах и эффективности, а в должностях, статусах и званиях (и количестве подчинённых!) — это во многом как раз феодализм. Собственно говоря, из Российской империи, СССР и Российской Федерации уехали тысячи и тысячи учёных и инженеров мирового уровня. На Запад уехали. На «богомерзкий» и «аморальный» Запад. Начальство же сидит ровно и демонстрирует «патриотизм».

Именно в 2010-х окончательно стал понятен научно-технический провал в России. Самолёты не получаются, а ракеты падают. И генеральный конструктор КБ Ильюшина что-то там вещает про «слабеньких конструкторов». Которые, по понятным причинам, не сильно-то горят работать за весьма скромную по современным меркам зарплату. А если самолёт проектирует кто попало и как попало, то он и летает «соответственно». В нашей же системе иерархического распределения ресурсов до рядового исполнителя (пусть и высококвалифицированного) доходят копейки.

В принципе, при копке арыков, прокладке дорог и возведении крепостных стен такая схема вполне себе работает. При проектировании же современной техники такая система работать отказывается принципиально. Ещё раз: в СССР (успешный пример с точки зрения патриотов) людей и кормили хорошо, и не пускали за рубеж. В принципе, в позднем СССР в «аэрокосмосе» тоже была разбухшая пирамида (далеко не столь ужасная по неравенству), но она неплохо снабжалась за счёт возможностей сверхдержавы, и рядовой исполнитель был мотивирован. Сегодня директоры предприятий хором жалуются на отсутствие рабочих кадров. Тут есть определённое лукавство: постоянно и стремительно сокращается количество желающих делать высококвалифицированную работу за зарплату уборщика мусора.

Никто не хочет работать на станках с ЧПУ стоимостью в миллион евро и получать при этом двадцать тысяч рублей. Неинтересно это. И директора буквально плачутся в голос. А почему зарплата мизерная? А потому что система распределения денег — классическая феодальная. И доход станочника формируется «по остаточному принципу». И желающих участвовать в этом аттракционе небывалой щедрости становится всё меньше и меньше.

Ну не мог при СССР начальник цеха получать даже в 5-8 раз больше хорошего рабочего, не мог! И не мог директор крупного завода купаться в роскоши на фоне голодных токарей и технологов. Потому и результат был. Неутешительные результаты в медицине и образовании заметны меньше. А вот самолёты и ракеты… тут не скроешь. Собственно говоря, у нас не то что новое, старое и чужое с трудом эксплуатируют.

Падают же ракеты советской разработки. То есть уже по давно известной технологии работать не получается. И падают «Боинги» и «Аэробусы» российской ГА, которые в Европе, Штатах и Китае (!) имеют куда меньшую аварийность. Российская ГА имеет аварийность на уровне, далёком от европейского. А система такая, на всём экономят. И на зарплатах персонала (не начальства!), и на обучении, и на техобслуживании, и на топливе. И статус КВС в России и Европе очень и очень разный. Не экономят, однако, на пиаре, особенно после очередного: «Виноват человеческий фактор».

И тут уже начинаются запредельный «патриотизм» и поиски врагов и вредителей. Между тем системный кризис российского «аэрокосмоса» — верный признак несоответствия необходимых для высоких технологий производственных отношений и сложившейся общественной системы. Британцы и русские строили в начале 18-го века промышленность параллельно (!). Но британцы широко внедряли паровые машины, а русские — посессионных крепостных крестьян. Через полтора века результаты показали себя во всей красе как раз у берегов (и на берегах) столь любимого нашими патриотами Крыма.

Автор: Олег Егоров

