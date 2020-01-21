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Для доставки людей на Луну предложено использовать проект «Рывок-2»

12:34 21.01.2020
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Специалист Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин предложил использовать для доставки людей на Луну проект «Рывок-2», который не потребует промежуточной остановки корабля на окололунной орбитальной станции (ранее это предусматривалось программой «Рывок»).

Предполагается, что многоразовый космический корабль должен будет совершить три дозаправки (на высокоэллиптической орбите, окололунной орбите и непосредственно в районе базы на Луне). Об этом Муртазин рассказал на проходящих в Москве XLIV Королевских чтениях.

Преимущество программы «Рывок-2», по словам Муртазина, именно в отсутствии окололунной станции, что позволит снизить стоимость миссии к спутнику Земли. При этом стоимость реализации технологии дозаправки космического корабля не уточняется. Запуски, предположительно, будут осуществляться при помощи ракеты «Ангара-А5» (недавно «Роскосмос» вновь отказался запускать спутник на этой ракете).

Напомним, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о планах строительства универсального лифта на Луну за «колоссальные средства», а также о создании на поверхности спутника Земли долгосрочной посещаемой базы, которая позволит изучать Луну при помощи роботов-аватаров.

Темы: Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 19:09
Гость: В

На словах как красиво получается. А на деле первого не построили, а уже о следующем этапе говорят. Ох и горазды врать и лапшу нам на уши развешивать. А зарплаты у них далеко не средние.
21.01.2020, 18:36
Гость: Старик

Весь цивилизованный мир смеется над этими ушлепками - вот ведь что самое позорное и оскорбительное для страны.
21.01.2020, 18:36
Гость: Остап

А зачем нужно доставлять людей на Луну?
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