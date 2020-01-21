Для доставки людей на Луну предложено использовать проект «Рывок-2»

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Специалист Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин предложил использовать для доставки людей на Луну проект «Рывок-2», который не потребует промежуточной остановки корабля на окололунной орбитальной станции (ранее это предусматривалось программой «Рывок»).

Предполагается, что многоразовый космический корабль должен будет совершить три дозаправки (на высокоэллиптической орбите, окололунной орбите и непосредственно в районе базы на Луне). Об этом Муртазин рассказал на проходящих в Москве XLIV Королевских чтениях.

Преимущество программы «Рывок-2», по словам Муртазина, именно в отсутствии окололунной станции, что позволит снизить стоимость миссии к спутнику Земли. При этом стоимость реализации технологии дозаправки космического корабля не уточняется. Запуски, предположительно, будут осуществляться при помощи ракеты «Ангара-А5» (недавно «Роскосмос» вновь отказался запускать спутник на этой ракете).

Напомним, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о планах строительства универсального лифта на Луну за «колоссальные средства», а также о создании на поверхности спутника Земли долгосрочной посещаемой базы, которая позволит изучать Луну при помощи роботов-аватаров.