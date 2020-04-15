Правительство может отложить введение ряда норм «пакета Яровой», пишут СМИ

09:20

Правительство России рассматривает возможность отложить вступление в силу ряда требований "закона Яровой", пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект поручений, составленный в Минкомсвязи.

По данным издания, на два года может быть отложено требование ежегодно наращивать емкость хранилищ информации на 15%. Также могут быть исключены из расчета видеосервисы, так как из-за роста потребления подобного трафика в период вынужденного нахождения людей дома, операторам придется нести дополнительные расходы.

Также до конца 202 года предлагается в три раза снизить плату за использование частот, ввести отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. Как отмечает издание, сейчас операторы платят за пользование частотами в общей сложности около 20 млрд рублей в год.

Кроме того предлагается снизить до 14% взносов в фонды страхования до конца 2020 года и дать операторам доступ к льготному кредитованию.

Госдуме чиновники могут рекомендовать принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте документа.

Напомним, "пакет Яровой" обязывает операторов связи с июля 2018 года хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке PwС, на исполнение требований этого закона ежегодно приходится 10–20% капитальных затрат операторов.