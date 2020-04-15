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Правительство может отложить введение ряда норм «пакета Яровой», пишут СМИ

09:20 15.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство России рассматривает возможность отложить вступление в силу ряда требований "закона Яровой", пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект поручений, составленный в Минкомсвязи.

По данным издания, на два года может быть отложено требование ежегодно наращивать емкость хранилищ информации на 15%. Также могут быть исключены из расчета видеосервисы, так как из-за роста потребления подобного трафика в период вынужденного нахождения людей дома, операторам придется нести дополнительные расходы.

Также до конца 202 года предлагается в три раза снизить плату за использование частот, ввести отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. Как отмечает издание, сейчас операторы платят за пользование частотами в общей сложности около 20 млрд рублей в год.

Кроме того предлагается снизить до 14% взносов в фонды страхования до конца 2020 года и дать операторам доступ к льготному кредитованию.

Госдуме чиновники могут рекомендовать принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте документа.

Напомним, "пакет Яровой" обязывает операторов связи с июля 2018 года хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке PwС, на исполнение требований этого закона ежегодно приходится 10–20% капитальных затрат операторов. 

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Связь и телекоммуникации
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 11:28
Гость: Влад 33

Данная проблема - не есть проблема! Аргументация по скидкам для операторов не разглашает ( статья) истинных возможностей данных компаний.. Да, прибыль уменьшится , но незначительно(!). а вот требования ( читай - Закон) к этим компаниям будут поставлены под сомнение, то есть - хотят операторы «под шумок» скидки и отстрочку получить..((( и Сразу!..((
По поводу слежки :- Уже несколько десятков лет стационарные телефоны находящиеся у нас в квартирах могли быть использованы вами ( и не вами !?) для прослушивания ( а иногда и видеообзора) своей квартиры, дома , находясь на очень удаленном расстоянии от дома...( с работы, из командировки и так далее).. Поэтому Цифру - я бы не ругал, а с осторожностью отнёсся ко всем таким предложениям , как данное, из статьи и иные... , так как в США например ,персональные данные хоть и не подлежат рассекречиванию, но и их воруют всякие козлы, а потом - перепродают и... часто ничего не подозревающие , нормальные люди Америки имеют массу чужих проблем, о которых и не подозревали никогда..((.
О процентах :- В Америке компании имеют ( в лучшем случае!) - 40% от прибыли, из которой выплачивают ... и ... и Живут!.. А здесь 10-20% - «потери» - не верю! Враньё ! В худшем случае, потери будут в районе 3-5%! - В худшем.., а остальное - Блеф - руководителей данных компаний!
Считаю что закон Яровой - не должен тормозиться.. , так как нужно идти в ногу со временем, а не...(((
Как-то так...
15.04.2020, 11:15
Гость: =

Паразитическое государство - это государство, поддерживающее атрибуты государства, но не выполняющее его функций.
15.04.2020, 10:26
Гость: Яровую

тоже отложить, навсегда.
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