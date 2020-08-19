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Российский космонавт опубликовал видео НЛО с борта МКС

15:34 19.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Российскому космонавту Ивану Вагнеру удалось запечатлеть пять неопознанных летающих объектов (НЛО) над Южным полушарием Земли.

С Международной космической станции (МКС) Вагнер наблюдал за полярным сиянием (авророй). Он пообещал передать всю информацию об этих объектах «Роскосмосу» и Институту космических исследований Российской академии наук.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или?..» - написал Вагнер в Twitter.

Некоторые пользователи Сети предположили, что данные объекты могут быть спутниками системы интернета Starlink (в России использование терминалов под эти космические аппараты компании SpaceX запрещено).

Темы: Видео ролики, Интересные факты в мире науки, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 20:00
Гость: Это

Уровень Российских батутно-расписных под гжель и хохлому космических технологий. Скоро все современные западные аппараты будут восприниматься как НЛО , может даже будут попытки вступить с ними в контакт , под громкие аплодисменты.
19.08.2020, 19:55
Гость: Не мой пост

Но он соотносится с комментарием про запрещенные в России терминалы Space X , о чем говорится в статье , или вам не понятен столь сложный ход мысли ?
19.08.2020, 19:10
Гость: Сердечник

все нло на земле земного происхождения, также как и плачущие иконы
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