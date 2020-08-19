Российский космонавт опубликовал видео НЛО с борта МКС

15:34

Российскому космонавту Ивану Вагнеру удалось запечатлеть пять неопознанных летающих объектов (НЛО) над Южным полушарием Земли.

С Международной космической станции (МКС) Вагнер наблюдал за полярным сиянием (авророй). Он пообещал передать всю информацию об этих объектах «Роскосмосу» и Институту космических исследований Российской академии наук.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или?..» - написал Вагнер в Twitter.

Некоторые пользователи Сети предположили, что данные объекты могут быть спутниками системы интернета Starlink (в России использование терминалов под эти космические аппараты компании SpaceX запрещено).