Российский космонавт опубликовал видео НЛО с борта МКС

Российскому космонавту Ивану Вагнеру удалось запечатлеть пять неопознанных летающих объектов (НЛО) над Южным полушарием Земли.

С Международной космической станции (МКС) Вагнер наблюдал за полярным сиянием (авророй). Он пообещал передать всю информацию об этих объектах «Роскосмосу» и Институту космических исследований Российской академии наук.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или?..» - написал Вагнер в Twitter.

Некоторые пользователи Сети предположили, что данные объекты могут быть спутниками системы интернета Starlink (в России использование терминалов под эти космические аппараты компании SpaceX запрещено).

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020