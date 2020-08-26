Новый пистолет-пулемет Калашникова показали на видео

17:08

На форуме «Армия-2020» был представлен пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20).

ППК-20 (калибр 9х19 миллиметров) изготавливается на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН» (используется спецподразделениями ФСБ, МВД и ФСО). В новом изделии улучшена эргономика как самого оружия, так и прилагаемого снаряжения. Также была повышена надежность и добавлен прибор малошумной стрельбы, сообщается на сайте производителя.

Также была добавлена выполненная из материала с цифровой маскирующей окраской сумка, которая используется для переноски магазинов, обойм, приборов малошумной стрельбы, переходника, крепежных устройств и оружейной масленки.