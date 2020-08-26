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Новый пистолет-пулемет Калашникова показали на видео

17:08 26.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

На форуме «Армия-2020» был представлен пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20).

ППК-20 (калибр 9х19 миллиметров) изготавливается на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН» (используется спецподразделениями ФСБ, МВД и ФСО). В новом изделии улучшена эргономика как самого оружия, так и прилагаемого снаряжения. Также была повышена надежность и добавлен прибор малошумной стрельбы, сообщается на сайте производителя.

Также была добавлена выполненная из материала с цифровой маскирующей окраской сумка, которая используется для переноски магазинов, обойм, приборов малошумной стрельбы, переходника, крепежных устройств и оружейной масленки.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 01:07
Гость: Макар

Бюджет освоен. А что ещё надобно?
26.08.2020, 19:33
Гость: IgS

А вот теперь, без шума и с минимальной отдачей и заметностью придут спрашивать его гдетсмартфон...
26.08.2020, 17:18
Гость: не оружием единым

А что с российским смартфоном Чубайса с двумя экранами?
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