Под Новгородом обнаружили массовое захоронение мирных граждан времен ВОВ
В Новгородской области обнаружено захоронение мирных граждан времен Великой Отечественной войны.
Неисследованное ранее массовое захоронение граждан, убитых нацистами в годы оккупации региона, было обнаружено в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района.
Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России, на текущий момент эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей.
«По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти», — отмечается в сообщении.
Полученный в ходе экспертиз биологический материал будет использован для установления генотипа погибших.
Параллельно с этим, следователи ведут архивную работу по выявлению обстоятельств преступных деяний немецко-фашистских захватчиков в районе обнаруженного захоронения.
СК также просит всех, кто что-либо знает об уничтожении мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пардон, опечатка. Я имел в виду Псковскую и Новгородскую области.
Ищут ? Уверен, что в архивах ВОВ есть сведения о преступлениях гитлеровцев того времени. Есть показания свидетелей, фото и киноматериалы. Есть материалы уголовных дел в отношении гитлеровцев и их пособников. И то, что они творили в Псковской области, хорошо известно давно. И сожженные деревни тоже никуда не спрячешь. Да и бывшие партизаны много могли бы рассказать. Так что найти такие захоронения можно было давно. Но озаботились этим почему-то только сейчас. Когда уже виновных нет, а те далече.
нацистским холуям Краснову и Шкуро до сих пор в Ростовской обл стоят...
самые крупные соединения партизан были в Украине-Сумская и Черниговская обл...
Только по разному вели себя в этот момент.Кто то смерть принял лютую,но не сдался,не сломился.
А кто то готов был оккупантам сапоги да анальные отверстия лизать и портяками занюхивать