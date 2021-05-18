Под Новгородом обнаружили массовое захоронение мирных граждан времен ВОВ

12:05 18.05.2021

В Новгородской области обнаружено захоронение мирных граждан времен Великой Отечественной войны.

Неисследованное ранее массовое захоронение граждан, убитых нацистами в годы оккупации региона, было обнаружено в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района.

Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России, на текущий момент эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей.

«По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти», — отмечается в сообщении.

Полученный в ходе экспертиз биологический материал будет использован для установления генотипа погибших.

Параллельно с этим, следователи ведут архивную работу по выявлению обстоятельств преступных деяний немецко-фашистских захватчиков в районе обнаруженного захоронения.

СК также просит всех, кто что-либо знает об уничтожении мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.