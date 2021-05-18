Под Новгородом обнаружили массовое захоронение мирных граждан времен ВОВ

В Новгородской области обнаружено захоронение мирных граждан времен Великой Отечественной войны.

Неисследованное ранее массовое захоронение граждан, убитых нацистами в годы оккупации региона, было обнаружено в окрестностях деревни Вдицко Новгородского района.

Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России, на текущий момент эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей.

«По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти», — отмечается в сообщении.

Полученный в ходе экспертиз биологический материал будет использован для установления генотипа погибших.

Параллельно с этим, следователи ведут архивную работу по выявлению обстоятельств преступных деяний немецко-фашистских захватчиков в районе обнаруженного захоронения.

СК также просит всех, кто что-либо знает об уничтожении мирного населения и военнопленных близ деревни Вдицко, сообщить об этом в главк по Новгородской области.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.05.2021, 17:31
    Гость: stalker

    Ищут ? Уверен, что в архивах ВОВ есть сведения о преступлениях гитлеровцев того времени. Есть показания свидетелей, фото и киноматериалы. Есть материалы уголовных дел в отношении гитлеровцев и их пособников. И то, что они творили в Псковской области, хорошо известно давно. И сожженные деревни тоже никуда не спрячешь. Да и бывшие партизаны много могли бы рассказать. Так что найти такие захоронения можно было давно. Но озаботились этим почему-то только сейчас. Когда уже виновных нет, а те далече.

  4. 18.05.2021, 16:21
    Гость: исторический факт-

    самые крупные соединения партизан были в Украине-Сумская и Черниговская обл...

  5. 18.05.2021, 15:16
    Гость: Дед

    Только по разному вели себя в этот момент.Кто то смерть принял лютую,но не сдался,не сломился.
    А кто то готов был оккупантам сапоги да анальные отверстия лизать и портяками занюхивать

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