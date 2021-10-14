На «Госуслугах» появилась форма для онлайн переписи населения
На портале госуслуг запущена интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения.
«Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате - заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале Госуслуг», - говорится в сообщении Минцифры.
Воспользоваться формой смогут пользователи, имеющие подтвержденную или стандартную учетную запись. Сделать это можно с компьютера, планшета или смартфона.
Также отмечается, что в переписи населения смогут принять участие и проживающие в России граждане других стран, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.
Напомним, Всероссийская перепись населения пойдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале Госуслуг электронный переписной лист можно заполнить с 15 октября по 8 ноября 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
поголовья.
новые налоги?
Идея-то хорошая, но... как посчитают?...
У меня сын участвовал в прошлой переписи, так вот после этого я впервые от него услышал нелестные отзывы о России-матушке. (режим остался прежним, руководство - тоже, так что вполне возможно, что скинут утруску населения на следующих правителей.) Кому хочется "отлить в граните" уничтожение народа при его правлении, так что... как посчитают.
Вован решил подсчитать, сколько народа осталось, чтобы решить, как оставшуюся часть лучше "уконтропупить". Разницу завезёт "джамшудами".
Наш главный патриот.
Данную перепись скорее всего можно пройти отправив единственную фотку, удостоверяющую физиологические признаки половой дифференциации. Остальное искусственный интеллект портала госуслуг поймет сам.