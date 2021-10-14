На «Госуслугах» появилась форма для онлайн переписи населения

19:18 14.10.2021

На портале госуслуг запущена интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения.

«Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате - заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале Госуслуг», - говорится в сообщении Минцифры.

Воспользоваться формой смогут пользователи, имеющие подтвержденную или стандартную учетную запись. Сделать это можно с компьютера, планшета или смартфона.

Также отмечается, что в переписи населения смогут принять участие и проживающие в России граждане других стран, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Напомним, Всероссийская перепись населения пойдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале Госуслуг электронный переписной лист можно заполнить с 15 октября по 8 ноября 2021 года.