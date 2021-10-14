На «Госуслугах» появилась форма для онлайн переписи населения

На портале госуслуг запущена интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения.

«Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате - заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале Госуслуг», - говорится в сообщении Минцифры.

Воспользоваться формой смогут пользователи, имеющие подтвержденную или стандартную учетную запись. Сделать это можно с компьютера, планшета или смартфона.

Также отмечается, что в переписи населения смогут принять участие и проживающие в России граждане других стран, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Напомним, Всероссийская перепись населения пойдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале Госуслуг электронный переписной лист можно заполнить с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.10.2021, 21:47
    Гость: Российский

    Идея-то хорошая, но... как посчитают?...
    У меня сын участвовал в прошлой переписи, так вот после этого я впервые от него услышал нелестные отзывы о России-матушке. (режим остался прежним, руководство - тоже, так что вполне возможно, что скинут утруску населения на следующих правителей.) Кому хочется "отлить в граните" уничтожение народа при его правлении, так что... как посчитают.

  4. 14.10.2021, 21:18
    Гость: Походу,

    Вован решил подсчитать, сколько народа осталось, чтобы решить, как оставшуюся часть лучше "уконтропупить". Разницу завезёт "джамшудами".
    Наш главный патриот.

  5. 14.10.2021, 19:49
    Гость: дроид

    Данную перепись скорее всего можно пройти отправив единственную фотку, удостоверяющую физиологические признаки половой дифференциации. Остальное искусственный интеллект портала госуслуг поймет сам.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
К этно-отморозкам следует применять их «право»
«Крайняя и демонстративная жестокость по отношению к случайно попавшимся на пути людям – фирменный почерк именно представителей Кавказа»
Почему ушел канцлер Австрии
Зеленский – ничто, Россия – глобальный игрок, а от США конструктива ждать не стоит: ощущения от визита Нуланд в Москву
Избранное
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
«Калинов Мост», 9 октября, ККЗ «Панорама» (Тверь)
Уникальные свойства лука и чеснока: то, что скрывают от людей
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Благотворительность на костях: спасали жертв насилия или наживались на чужой беде?
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию
«Замуровывание всех клапанов»: теневые миллионеры выкрутятся, а мы — вряд ли
Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?
Кто тут в иноагенты крайний? ФСБ опубликовала очень интересный документ, после прочтения которого возникают вопросы о свободе слова
«Вопрос сегодня не в том, являются ли русские и украинцы одной народностью, а о том, смогут ли они достичь единства в борьбе с поработившим Украину фашизмом»
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?