SpaceX запустила ракету с украинским спутником и аппаратами других стран

19:25 13.01.2022

Компания SpaceX осуществила запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракета-носителя Falcon 9 с частными и государственными космическими аппаратами, в том числе микроспутников.

Всего на орбиту будет доставлено 105 космических аппаратов из 20 стран. В их числе украинский спутник дистанционного зондирования земли «Сич 2-30 (2-1)» (основной производитель - КБ «Южное», срок эксплуатации - 3 года), сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, сумма контракта на запуск спутника ракетой-носителем SpaceX составила 1,99 млн долларов.

Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку. Ранее данный элемент уже неоднократно использовался при запусках.