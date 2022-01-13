SpaceX запустила ракету с украинским спутником и аппаратами других стран

Компания SpaceX осуществила запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракета-носителя Falcon 9 с частными и государственными космическими аппаратами, в том числе микроспутников.

Всего на орбиту будет доставлено 105 космических аппаратов из 20 стран. В их числе украинский спутник дистанционного зондирования земли «Сич 2-30 (2-1)» (основной производитель - КБ «Южное», срок эксплуатации - 3 года), сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, сумма контракта на запуск спутника ракетой-носителем SpaceX составила 1,99 млн долларов.

Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку. Ранее данный элемент уже неоднократно использовался при запусках.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2022, 23:57
    Гость: ABCD

    Даже если "оно" работает то можно испытать на нём лазер "пересвет". Очень знатная мишень.

  2. 13.01.2022, 22:04
    Гость: blog2038,.

    "Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку. Ранее данный элемент уже неоднократно использовался при запусках."
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    Вот что значит когда это своё, а не народное - дорога каждая копейка.

  4. 13.01.2022, 21:10
    Гость: Да

    Есть скакуасский микроспутник. А когда-то действительно ракеты делали. Настоящие. Куда все подевалось?

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