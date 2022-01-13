SpaceX запустила ракету с украинским спутником и аппаратами других стран
Компания SpaceX осуществила запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракета-носителя Falcon 9 с частными и государственными космическими аппаратами, в том числе микроспутников.
Всего на орбиту будет доставлено 105 космических аппаратов из 20 стран. В их числе украинский спутник дистанционного зондирования земли «Сич 2-30 (2-1)» (основной производитель - КБ «Южное», срок эксплуатации - 3 года), сообщает ТАСС.
Как ранее сообщал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, сумма контракта на запуск спутника ракетой-носителем SpaceX составила 1,99 млн долларов.
Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку. Ранее данный элемент уже неоднократно использовался при запусках.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже если "оно" работает то можно испытать на нём лазер "пересвет". Очень знатная мишень.
"Спустя примерно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку. Ранее данный элемент уже неоднократно использовался при запусках."
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Вот что значит когда это своё, а не народное - дорога каждая копейка.
Все в РФ уже украли, даже батут наверное в Лондон вывезли.
Есть скакуасский микроспутник. А когда-то действительно ракеты делали. Настоящие. Куда все подевалось?
Где батут Рогозина?