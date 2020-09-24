Метизы: что это такое, какие бывают и как выбрать правильный крепёж

00:33 14.09.2025

Что такое метизы и метизная продукция, какие бывают виды и материалы, как выбрать крепёж под задачу. Метизы — это обобщённое название металлических изделий: болтов, винтов, гаек, шайб, саморезов, шурупов, анкеров, дюбелей, заклёпок и др.

Если вы ищете, где купить метизы оптом с надёжной логистикой и стабильным качеством — обратитесь в Krepco.ru. Компания работает с проверенными производителями, держит складские остатки и помогает подобрать эквиваленты под DIN/ISO/ГОСТ.

Краткое определение

Метизы — это обобщённое название металлических изделий, прежде всего крепёжных элементов: болтов, винтов, гаек, шайб, саморезов, шурупов, анкеров, дюбелей, заклёпок и др. В широком промышленном смысле к метизам относят также проволоку, сетку, гвозди и иные металлоизделия, но в строительстве под метизами обычно понимают именно крепёж.

Частая ошибка в запросах — «митизы». Правильно: метизы.

Метизная продукция — это весь ассортимент таких изделий; что относится к метизам — см. перечень ниже.

Где применяют метизы в строительстве

Монтаж металлоконструкций, фасадов, кровли, систем остекления.

Устройство каркасов ГКЛ, вентфасадов, навесных потолков.

Сборка мебели, инженерных систем (ОВиК, электрика), ограждений.

Крепление в бетон, кирпич, газобетон, дерево, металл и композиты.

Основные виды метизов

1) Резьбовой крепёж

Болты (DIN 933/931; ГОСТ 7798 и аналоги).

Винты (DIN 912, 7991, 7985 и др.).

Гайки (DIN 934; классы прочности 8, 10, 12).

Шайбы (DIN 125 — плоские, DIN 127 — пружинные/гроверы).

Шпильки (полная/частичная резьба).

2) Саморезы и шурупы

По дереву (в т.ч. с шестигранной головкой, потайные).

По металлу (со сверлом/буром, сверлящие).

По ГКЛ/ГВЛ (фосфатированные чёрные, крупный/мелкий шаг).

Кровельные (с EPDM-шайбой, сверло на кончике).

Прессшайба, «семечки», полукруглая/потайная головка и пр.

3) Анкера и дюбели

Анкерные болты (клиновые, гильзовые, химические).

Дюбели (универсальные, рамные, для газобетона, для пустотелых материалов).

Анкера для тяжёлых фасадных подсистем, перил, оборудования.

4) Заклёпки и прочий безрезьбовой крепёж

Заклёпки вытяжные (алюминий/сталь/нерж.).

Гвозди (строительные, ершёные, спиральные, финишные, шиферные).

Штифты, скобы, кляймеры, перфорированный крепёж для дерева.

5) Такелаж и спецкрепёж

Рым-болты/гайки, коуши, серьги, талрепы.

Специальные изделия под отраслевые нормативы.

Виды гвоздей и шурупов

Гвозди строительные — универсальные для черновых работ.

— универсальные для черновых работ. Ершёные/спиральные — повышенная удерживающая способность.

— повышенная удерживающая способность. Финишные — с малой шляпкой для декоративных работ.

— с малой шляпкой для декоративных работ. Кровельные/шиферные — с шайбами, устойчивые к влаге и ветру.

Шурупы/саморезы:

По дереву — крупный шаг резьбы, головки: потай, полукруглая, шестигранник.

По металлу — со сверлом на конце для быстрого прохода через лист.

По ГКЛ — чёрные фосфатированные, с острым концом или сверлом.

Кровельные — с EPDM-прокладкой, устойчивы к УФ и осадкам.

Из каких материалов делают метизы

Углеродистая сталь — оптимальна по цене/прочности; часто требует защитного покрытия.

— оптимальна по цене/прочности; часто требует защитного покрытия. Нержавеющая сталь : A2 (304) — атмосфера/помещения; A4 (316) — агрессивные среды, прибрежные районы.

: A2 (304) — атмосфера/помещения; A4 (316) — агрессивные среды, прибрежные районы. Легированные стали — под высокие нагрузки и спецусловия.

— под высокие нагрузки и спецусловия. Цветные сплавы — латунь, алюминий, реже титан (малый вес, коррозионная стойкость, декоративность).

Покрытия и обработки: оцинковка (электроцинк, горячий цинк), дихромат, фосфатирование, оксидирование (чернение), никелирование — защита от коррозии и облегчение монтажа.

Классы прочности и маркировка (какие метизы более качественные)

Болты/винты из углеродистой стали — классы 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9.

Нержавейка — A2-70, A4-70 (предел прочности ~700 МПа).

На головке часто выбита маркировка класса и/или производителя.

Качество определяют: соответствие стандартам DIN/ISO/ГОСТ, геометрическая точность резьбы и головок, равномерность покрытия, наличие сертификатов и протоколов испытаний, стабильность партии, корректная логистика и хранение.

В Krepco.ru мы поставляем серийный крепёж с подтверждённой прослеживаемостью и выверенной партией под ваш проект.

Как выбрать нужные метизы: пошаговый алгоритм

Определите основание: бетон, кирпич (полнотелый/пустотелый), газобетон, дерево, металл, сэндвич-панель и т.д. Оцените нагрузки и безопасность: статические/динамические, срез/растяжение, требования к анкеровке, класс ответственности. Учтите условия среды: улица/помещение, влажность, химические пары, близость моря. Выберите материал/покрытие: сталь с нужным покрытием или нержавейка A2/A4; избегайте гальванических пар. Подберите тип крепежа: резьбовой, саморез, анкер механический/химический, спецдюбель. Рассчитайте диаметр/длину: толщина деталей, глубина заделки, выступ головки. Определите головку и привод: шестигранник, TORX, крест (PH/PZ), потай/полукруглая/прессшайба. Проверьте стандарт и прочность: DIN/ISO/ГОСТ; 8.8/10.9/12.9 и т.д. Запланируйте расходники: шайбы, гроверы, гильзы, химсоставы, насадки, сверла. Уточните документацию: сертификаты, паспорта, инструкции по крутящему моменту и подготовке отверстий.

Нужна помощь? Инженеры Krepco.ru подберут крепёж и предложат оптимальные аналоги.

Частые задачи и готовые решения

Крепление к бетону/кирпичу : клиновые/гильзовые анкера, химические анкера с сетками для пустотелых материалов.

: клиновые/гильзовые анкера, химические анкера с сетками для пустотелых материалов. Тонколистовой металл/сэндвич : саморезы со сверлом, крупная прессшайба, EPDM-прокладка.

: саморезы со сверлом, крупная прессшайба, EPDM-прокладка. Дерево : шурупы/саморезы по дереву, усиленные шайбы, перфорированный крепёж.

: шурупы/саморезы по дереву, усиленные шайбы, перфорированный крепёж. Влажные/агрессивные среды : нержавеющая сталь A2/A4, горячее цинкование.

: нержавеющая сталь A2/A4, горячее цинкование. Высокие нагрузки: болты класса 10.9/12.9, расчёт момента затяжки, пружинные шайбы, фиксаторы резьбы.

Как понять, что метизы качественные: чек-лист

На шляпке и упаковке есть маркировка и стандарт.

Покрытие ровное, без наплывов и сколов, равномерный цвет.

Резьба чистая, без заусенцев; гайка наворачивается от руки несколько витков.

Геометрия стабильна: длина/диаметр соответствуют паспорту.

Есть сертификаты соответствия и протоколы испытаний.

Партия поставляется в сухих коробах, без следов ржавчины/конденсата.

Поставщик подтверждает прослеживаемость и обеспечивает возврат/обмен при несоответствии.

Где купить метизы оптом

Krepco.ru (Крепко.ру) — надёжный оптовый поставщик метизов и крепежа:

Широкая складская программа: DIN/ISO/ГОСТ, стандартные и редкие позиции.

Отгрузка по РФ и ЕАЭС, грамотная упаковка, быстрая логистика.

Подбор аналогов, комплектация объектных заявок, спецпозиции под заказ.

Стабильное качество: сертификация, паспорт каждой партии, понятная гарантия.

Мини-FAQ

Метизы это / метиз это — металлические изделия, в строительстве преимущественно крепёж.

— металлические изделия, в строительстве преимущественно крепёж. Что такое метизы в строительстве — крепёж для соединения и анкеровки конструкций и материалов.

— крепёж для соединения и анкеровки конструкций и материалов. Что относится к метизам — болты, винты, гайки, шайбы, саморезы, шурупы, анкера, дюбели, заклёпки, гвозди и др.

— болты, винты, гайки, шайбы, саморезы, шурупы, анкера, дюбели, заклёпки, гвозди и др. Виды метизов — резьбовые, безрезьбовые (гвозди/заклёпки), анкера/дюбели, саморезы, такелаж.

— резьбовые, безрезьбовые (гвозди/заклёпки), анкера/дюбели, саморезы, такелаж. Виды гвоздей и шурупов — строительные, ершёные, финишные, кровельные; шурупы/саморезы по дереву/металлу/ГКЛ/кровле.

— строительные, ершёные, финишные, кровельные; шурупы/саморезы по дереву/металлу/ГКЛ/кровле. Из каких материалов делают метизы — углеродистая и нержавеющая сталь (A2/A4), латунь, алюминий, титан; покрытия: цинк, дихромат, фосфат и др.

— углеродистая и нержавеющая сталь (A2/A4), латунь, алюминий, титан; покрытия: цинк, дихромат, фосфат и др. Какие метизы более качественные — соответствующие DIN/ISO/ГОСТ, с ровным покрытием, корректной резьбой, подтверждённой прочностью и документами.

— соответствующие DIN/ISO/ГОСТ, с ровным покрытием, корректной резьбой, подтверждённой прочностью и документами. Как выбрать нужные метизы — учитывайте основание, нагрузку, среду, стандарт/прочность, материал/покрытие, геометрию и тип головки.

Итог

Метизы — фундамент надёжного строительства и монтажа. Правильный выбор крепежа определяет безопасность, срок службы и экономику проекта.