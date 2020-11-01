Многоуровневый линкбилдинг 2025: повышение авторитета сайта под Google
В 2025 году тема ссылочного продвижения стала особенно актуальной: после мартовского Core Update и августовского Spam Update Google значительно ужесточил требования к ссылочному профилю сайтов. В таких условиях ключевым оказывается грамотная стратегия, и именно о практике многоуровневого линкбилдинга (Tiered Link Building) рассказывает Денис Нарижный, основатель и CEO digital агентства Кручу Верчу, специализирующегося на комплексном интернет-маркетинге. Перекладываем в материал его опыт и рекомендации, чтобы показать, как выстроить безопасный и результативный ссылочный профиль.
Изменения в работе Google и их влияние на ссылочный профиль
Вопрос: Как запуски масштабных обновлений Google в 2025 году повлияли на методы работы со ссылками?
Ответ: В этом году Google обновил алгоритмы дважды — весной Core Update и летом Spam Update. Обновления усилили фильтры против низкокачественных ссылок и однообразных закупок. Теперь поисковик более тщательно оценивает качество и естественность обратных ссылок, что заставляет маркетологов отказаться от механистических схем и строить аккуратные, многоуровневые профили, максимально приближенные к естественным.
Экспертное видение и возможности «Кручу Верчу»
Вопрос: Кто такой Денис Нарижный и чем занимается его компания?
Ответ: Денис Нарижный — основатель и руководитель агентства Кручу Верчу, которое специализируется на результативном SEO. Их подход ориентирован на глубокую доработку уже существующих ссылок и комплексное усиление через схемы с несколькими уровнями и работу с пользовательским поведением. Компания оказывает поддержку крупным проектам, помогая им выстроить устойчивые позиции и увеличить трафик.
Суть многоуровневого линкбилдинга и его структура
Вопрос: Что подразумевается под многоуровневым линкбилдингом и как устроена его схема?
Ответ: Многоуровневый линкбилдинг — это структура из трёх ярусов ссылок. Первый уровень — самые качественные ссылки, напрямую ведущие на сайт. Второй — направлен на усиление ссылок первого уровня, повышая их вес. Третий же уровень сосредоточен на массовом создании ссылок для ускорения индексации второго уровня. Такая схема позволяет аккуратно и эффективно нарастить вес, защищая проект от штрафов.
Значение поведенческих сигналов и трафика
Вопрос: Почему важен трафик на промежуточных страницах в этой системе?
Ответ: Поведенческие характеристики, включая переходы и активность на страницах второго и третьего уровней, сигнализируют поисковику, что ссылки находятся на живых площадках, а не искусственных «мёртвых» ресурсах. Для поддержки рекомендуется обеспечивать небольшой стабильный поток посетителей — порядка 5–10 в сутки — распределённых по разным IP, что способствует быстрой индексации и поднятию веса ссылок.
Ожидаемые эффекты и показатели повышения
Вопрос: Какие изменения в показателях сайта происходят после внедрения многоуровневой схемы?
|
Показатель
|
Исходный уровень
|
Результат после работы
|
Значение для SEO
|
Domain Rating
|
Низкий (около 7)
|
Высокий (до 44+)
|
Рост доверия к площадкам
|
Позиции
|
Низкие/средние
|
Значительный подъём
|
Улучшение органического трафика
|
Индексация
|
Медленная
|
Быстрая и полная
|
Своевременная передача веса
Риски и сдерживающие факторы
Вопрос: Какие угрозы и ограничения связаны с использованием многоуровневого линкбилдинга?
Ответ: Основной риск — фильтры Google, активирующиеся при нарушении рекомендаций: слабые доноры, резкий рост ссылок и однотипные анкоры могут привести к санкциям. Для снижения угроз важно подбирать качественные донорские площадки, избегать однообразия в текстах ссылок и наращивать ссылочный массив постепенно. К тому же эта методика плохо работает с нерелевантными регионами и языками, а ссылки с атрибутом nofollow практически не влияют.
Аудитория и выбор подрядчика
Вопрос: Для каких сайтов оптимален данный подход и как оценивать исполнителя?
Ответ: Метод эффективен для крупных и конкурирующих проектов, в том числе интернет-магазинов с уже базовыми ссылками. При выборе подрядчика важно ориентироваться на реально подтверждённые кейсы с улучшением DR и позиций, проверять его знания по трёхуровневой логике, умение создавать естественный трафик и заниматься честной коммуникацией по рискам. Весомым аргументом станет прозрачный список доноров первого уровня.
Таблица уровней системы ссылок
|
Уровень
|
Направление ссылок
|
Цель
|
Критерии выбора доноров
|
Первый
|
Прямо на сайт
|
Максимально передать вес
|
Высокий авторитет, релевантность
|
Второй
|
На страницы первого уровня
|
Усилить вес ссылок
|
Средний уровень качества и тематичность
|
Третий
|
На материалы второго уровня
|
Быстрая индексация и обход
|
Массовые площадки, допускается автоматизация
Чек-лист для мягкого внедрения стратегии
- Отбирайте качественные и тематические площадки для начального уровня
- Не допускайте повторения одних и тех же анкорных текстов
- Медленно и равномерно увеличивайте общий объём ссылок
- Поддерживайте реалистичный поток посетителей со второго и третьего уровней
- Пользуйтесь услугами проверенных профессионалов с опытом
- Регулярно отслеживайте показатели DR и позиции
- Избегайте размещений на слабо посещаемых ресурсах
- Не используйте нерелевантные по региону и языку сайты
Mini-FAQ по многоуровневому линкбилдингу
- Для каких сайтов подходит метод? Для проектов с установленным ссылочным профилем и серьёзной конкуренцией.
- Когда появляется результат? Обычно через 2–3 месяца, постепенно усиливается.
- Что делать при санкциях? Удалять рискованные ссылки и строить стратегию заново с опытными специалистами.
- Нужны ли nofollow-ссылки? Они имеют минимальное влияние в этой модели, используются для естественности.
- Как ускорить индексацию? Использовать реалистичный трафик на промежуточных страницах.
Главные риски и как их минимизировать
- Резкий рост ссылочной массы чреват фильтрами — внедряйте поэтапно
- Однородные анкоры увеличивают опасность санкций — применяйте разнообразие
- Некачественные площадки ослабляют эффект и опасны — тщательно проверяйте доноров
- Отсутствие внимания к поведению пользователей снижает ценность ссылок — создавайте реалистичный трафик
- Работа с непроверенными подрядчиками может привести к штрафам — выбирайте надёжных исполнителей
Кейс: влияние многоуровневой схемы на показатели сайта
В одном из проектов «Кручу Верчу» за несколько месяцев удалось повысить DR на 20–30 пунктов в среднем, с отдельными донорами, увеличившими показатель с 7 до более 40. Это вызвало заметный рост позиций и приток естественного трафика. Активное использование третьего уровня дало ускорение индексации, способствуя эффективной передаче веса.
Итог
В 2025 году многоуровневый линкбилдинг остаётся одним из наиболее надёжных способов усиления ссылочного профиля. Он позволяет сформировать глубокий, сбалансированный вес, который выдержит обновления Google Core и Spam Update. При этом важен индивидуальный подход: подбор лучших доноров, широкое разнообразие анкорных текстов и корректная работа с трафиком. Успех достигается только в сотрудничестве с экспертами, способными строить стратегию комплексно и аккуратно.
