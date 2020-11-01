12:08 22.11.2025

Откройте для себя, как многоуровневый линкбилдинг помогает усилить ссылочный профиль и защитить позиции сайта после обновлений Google Core и Spam.

В 2025 году тема ссылочного продвижения стала особенно актуальной: после мартовского Core Update и августовского Spam Update Google значительно ужесточил требования к ссылочному профилю сайтов. В таких условиях ключевым оказывается грамотная стратегия, и именно о практике многоуровневого линкбилдинга (Tiered Link Building) рассказывает Денис Нарижный, основатель и CEO digital агентства Кручу Верчу, специализирующегося на комплексном интернет-маркетинге. Перекладываем в материал его опыт и рекомендации, чтобы показать, как выстроить безопасный и результативный ссылочный профиль.

Изменения в работе Google и их влияние на ссылочный профиль

Вопрос: Как запуски масштабных обновлений Google в 2025 году повлияли на методы работы со ссылками?

Ответ: В этом году Google обновил алгоритмы дважды — весной Core Update и летом Spam Update. Обновления усилили фильтры против низкокачественных ссылок и однообразных закупок. Теперь поисковик более тщательно оценивает качество и естественность обратных ссылок, что заставляет маркетологов отказаться от механистических схем и строить аккуратные, многоуровневые профили, максимально приближенные к естественным.

Экспертное видение и возможности «Кручу Верчу»

Вопрос: Кто такой Денис Нарижный и чем занимается его компания?

Ответ: Денис Нарижный — основатель и руководитель агентства Кручу Верчу, которое специализируется на результативном SEO. Их подход ориентирован на глубокую доработку уже существующих ссылок и комплексное усиление через схемы с несколькими уровнями и работу с пользовательским поведением. Компания оказывает поддержку крупным проектам, помогая им выстроить устойчивые позиции и увеличить трафик.

Суть многоуровневого линкбилдинга и его структура

Вопрос: Что подразумевается под многоуровневым линкбилдингом и как устроена его схема?

Ответ: Многоуровневый линкбилдинг — это структура из трёх ярусов ссылок. Первый уровень — самые качественные ссылки, напрямую ведущие на сайт. Второй — направлен на усиление ссылок первого уровня, повышая их вес. Третий же уровень сосредоточен на массовом создании ссылок для ускорения индексации второго уровня. Такая схема позволяет аккуратно и эффективно нарастить вес, защищая проект от штрафов.

Значение поведенческих сигналов и трафика

Вопрос: Почему важен трафик на промежуточных страницах в этой системе?

Ответ: Поведенческие характеристики, включая переходы и активность на страницах второго и третьего уровней, сигнализируют поисковику, что ссылки находятся на живых площадках, а не искусственных «мёртвых» ресурсах. Для поддержки рекомендуется обеспечивать небольшой стабильный поток посетителей — порядка 5–10 в сутки — распределённых по разным IP, что способствует быстрой индексации и поднятию веса ссылок.

Ожидаемые эффекты и показатели повышения

Вопрос: Какие изменения в показателях сайта происходят после внедрения многоуровневой схемы?

Показатель Исходный уровень Результат после работы Значение для SEO Domain Rating Низкий (около 7) Высокий (до 44+) Рост доверия к площадкам Позиции Низкие/средние Значительный подъём Улучшение органического трафика Индексация Медленная Быстрая и полная Своевременная передача веса

Риски и сдерживающие факторы

Вопрос: Какие угрозы и ограничения связаны с использованием многоуровневого линкбилдинга?

Ответ: Основной риск — фильтры Google, активирующиеся при нарушении рекомендаций: слабые доноры, резкий рост ссылок и однотипные анкоры могут привести к санкциям. Для снижения угроз важно подбирать качественные донорские площадки, избегать однообразия в текстах ссылок и наращивать ссылочный массив постепенно. К тому же эта методика плохо работает с нерелевантными регионами и языками, а ссылки с атрибутом nofollow практически не влияют.

Аудитория и выбор подрядчика

Вопрос: Для каких сайтов оптимален данный подход и как оценивать исполнителя?

Ответ: Метод эффективен для крупных и конкурирующих проектов, в том числе интернет-магазинов с уже базовыми ссылками. При выборе подрядчика важно ориентироваться на реально подтверждённые кейсы с улучшением DR и позиций, проверять его знания по трёхуровневой логике, умение создавать естественный трафик и заниматься честной коммуникацией по рискам. Весомым аргументом станет прозрачный список доноров первого уровня.

Таблица уровней системы ссылок

Уровень Направление ссылок Цель Критерии выбора доноров Первый Прямо на сайт Максимально передать вес Высокий авторитет, релевантность Второй На страницы первого уровня Усилить вес ссылок Средний уровень качества и тематичность Третий На материалы второго уровня Быстрая индексация и обход Массовые площадки, допускается автоматизация

Чек-лист для мягкого внедрения стратегии

Отбирайте качественные и тематические площадки для начального уровня

Не допускайте повторения одних и тех же анкорных текстов

Медленно и равномерно увеличивайте общий объём ссылок

Поддерживайте реалистичный поток посетителей со второго и третьего уровней

Пользуйтесь услугами проверенных профессионалов с опытом

Регулярно отслеживайте показатели DR и позиции

Избегайте размещений на слабо посещаемых ресурсах

Не используйте нерелевантные по региону и языку сайты

Mini-FAQ по многоуровневому линкбилдингу

Для каких сайтов подходит метод? Для проектов с установленным ссылочным профилем и серьёзной конкуренцией.

Для проектов с установленным ссылочным профилем и серьёзной конкуренцией. Когда появляется результат? Обычно через 2–3 месяца, постепенно усиливается.

Обычно через 2–3 месяца, постепенно усиливается. Что делать при санкциях? Удалять рискованные ссылки и строить стратегию заново с опытными специалистами.

Удалять рискованные ссылки и строить стратегию заново с опытными специалистами. Нужны ли nofollow-ссылки? Они имеют минимальное влияние в этой модели, используются для естественности.

Они имеют минимальное влияние в этой модели, используются для естественности. Как ускорить индексацию? Использовать реалистичный трафик на промежуточных страницах.

Главные риски и как их минимизировать

Резкий рост ссылочной массы чреват фильтрами — внедряйте поэтапно

Однородные анкоры увеличивают опасность санкций — применяйте разнообразие

Некачественные площадки ослабляют эффект и опасны — тщательно проверяйте доноров

Отсутствие внимания к поведению пользователей снижает ценность ссылок — создавайте реалистичный трафик

Работа с непроверенными подрядчиками может привести к штрафам — выбирайте надёжных исполнителей

Кейс: влияние многоуровневой схемы на показатели сайта

В одном из проектов «Кручу Верчу» за несколько месяцев удалось повысить DR на 20–30 пунктов в среднем, с отдельными донорами, увеличившими показатель с 7 до более 40. Это вызвало заметный рост позиций и приток естественного трафика. Активное использование третьего уровня дало ускорение индексации, способствуя эффективной передаче веса.

Итог

В 2025 году многоуровневый линкбилдинг остаётся одним из наиболее надёжных способов усиления ссылочного профиля. Он позволяет сформировать глубокий, сбалансированный вес, который выдержит обновления Google Core и Spam Update. При этом важен индивидуальный подход: подбор лучших доноров, широкое разнообразие анкорных текстов и корректная работа с трафиком. Успех достигается только в сотрудничестве с экспертами, способными строить стратегию комплексно и аккуратно.