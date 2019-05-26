Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

19:34

Сборная России переиграла команду Чехии в матче за третье место чемпионата мира, который проходит в Словакии, в серии буллитов со счетом 3:2.

Россияне открыли счет в матче на 13-й минуте. Михаил Григоренко умело подправил шайбу после броска Михаила Сергачева.

Чехи отыгрались через 40 секунд. Точный бросок на счету Михала Ржепика.

Под занавес первого периода чешская сборная вышла вперед благодаря шайбе Доминика Кубалика.

Во второй двадцатиминутке россияне сравняли счет. Шайба на счету Артема Анисимова.

В овертайме три на три команды не сумели поразить ворота друг друга.

В серии буллитов были точнее российские хоккеисты — 2:0.

Для нашей команды это пятая бронза на чемпионатах мира. Ранее россияне завоевывали бронзу в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах, напоминает Матч-ТВ.