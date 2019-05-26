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Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

19:34 26.05.2019
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Сборная России переиграла команду Чехии в матче за третье место чемпионата мира, который проходит в Словакии, в серии буллитов со счетом 3:2.

Россияне открыли счет в матче на 13-й минуте. Михаил Григоренко умело подправил шайбу после броска Михаила Сергачева.

Чехи отыгрались через 40 секунд. Точный бросок на счету Михала Ржепика.

Под занавес первого периода чешская сборная вышла вперед благодаря шайбе Доминика Кубалика.

Во второй двадцатиминутке россияне сравняли счет. Шайба на счету Артема Анисимова.

В овертайме три на три команды не сумели поразить ворота друг друга.

В серии буллитов были точнее российские хоккеисты — 2:0.

Для нашей команды это пятая бронза на чемпионатах мира. Ранее россияне завоевывали бронзу в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах, напоминает Матч-ТВ.

Темы: Сборная России по хоккею, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 06:59
Гость: В а д и м

Сильнейшая, хитрейшая.
Чего ещё изволите?
Игра с сильным соперником, сыгранным, подчиняющимся единому тренерскому замыслу превратила "звезд" в бегающее и хаотическое стадо, которому нечего противопоставить коллективистской игре малоизвестной Команды.
Ни с чехами, ни с финнами не было осмысленной игры..
С таким хоккеем, нхл-овским по сути, надеяться не на что.
27.05.2019, 06:49
Гость: В а д и м

Уря! ???
Нет.
Потому что ждали от команды красивой комбинационной игры, коллективного хоккея советского образца, а получили

...

бестолковую беготню и толкотню нхл-овских индивидуальностей. Безидейная игра.

А финны?!

Финны - молодцы!

Они жили на сборах месяцы, сыгрались и победили, доказав, что хоккей - игра коллективная. Мы, советские, знали это всегда.

Не "звезды" и не астрономические бюджеты делают Победу, а Дух победителя, который рождается в тяжелом коллективном труде, в результате партнёры на уровне подсознания знают действия друг друга.

Ещё раз поздравляю финнов, победил Советский хоккей!...
27.05.2019, 04:30
Гость: хотели, но не смогли

Утешительный приз для огромной страны от профессиональных хоккеистов-миллионеров.Золота в России много,а вот бронзы не хватает.
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