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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

21:29 23.07.2019
Фото со страницы Maxim Dadashev в соцсети

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. 

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказал агентству ТАСС собеседник из команды спортсмена.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение - от Матиаса. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

Темы: Бокс в России и в мире
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 01:57
Гость: Sans nom -

У него проблемы(мозг) были ранее.причем тут тренер.
Пуэрториканец чертов попал в эту проблему в этом бою,и вот.
Жаль,реванш некому брать ,в этой категории нет россиян.
Ну,вполне реально,другой сделает это.
Примеры есть.
24.07.2019, 01:48
Гость: Иван Иваныч

Земля ему пухом. Мы как то привыкли с долей пренебрежения говорить, что спортсмены получают большие гонорары зря. Вот обратная сторона этих гонораров. Эти было и в хоккее несколько раз, и в гонках и в футболе , когда у игроков останавливалось сердце, и на санной трассе. Да все спортсмены рискуют. А Максим пал, как гладиатор.
23.07.2019, 23:50
Гость: Донб

Земля тебе пухом, Максим. Соболезнования родным и близким...
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