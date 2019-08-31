СМИ сообщили о проведении в России финала Лиги чемпионов

10:22

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в УЕФА.

Окончательное решение о месте проведения матча будет принято на заседании исполнительного комитета организации 24 сентября. По информации Associated Press, в 2022 году финал Лиги чемпионов пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, в 2023-м — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В феврале 2019 года Санкт-Петербург подал официальную заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Его единственным конкурентом был Мюнхен, пишет РБК.

В 2020 году решающий матч Лиги чемпионов состоится на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, домашней арене сборной Турции. Россию в групповом турнире представляют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».