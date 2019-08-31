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СМИ сообщили о проведении в России финала Лиги чемпионов

10:22 31.08.2019
Фото с сайта gazprom-arena.com
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Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в УЕФА.

Окончательное решение о месте проведения матча будет принято на заседании исполнительного комитета организации 24 сентября. По информации Associated Press, в 2022 году финал Лиги чемпионов пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, в 2023-м — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В феврале 2019 года Санкт-Петербург подал официальную заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Его единственным конкурентом был Мюнхен, пишет РБК.

В 2020 году решающий матч Лиги чемпионов состоится на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, домашней арене сборной Турции. Россию в групповом турнире представляют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Темы: Лига чемпионов УЕФА, События в мире футбола
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 12:00
Гость: Cеверин Наливайко

Хотелось-бы призвать общественность попросить наконец-то освободить из ЗОНЫ прекрасных русских футболистов Александра
Кокорина и Павла Мамаева.Ну хватит жертвам оговора томиться
в несвойственных им условиях.Ясно, что честные безхитростные
ребята попали в ловушку, умело расставленную очень плохими людьми во главе с Паком.Медийную поддержку этой безобразной акции против света российского футбола осуществляли негативные элементы - Шапиро, Анька Шафран, Рабинкер.Как и в далеком 1958 году -ЭТО БЫЛА ДИВЕРСИЯ против русского футбола.Вспомним-русская сборная тогда была главным претендентом на богиню Нику в Швеции,но вмешались русофобские космополитические силы и журналюги типа Соломона
Нариньяни, наивный Эдик и его друзья Татушин и Огоньков были арестованы. Лучшая сборная тех времен была обезглавлена.Невежественный хам-Хрущ-кукурузник, подстрекаемый безродными мерзавцами осудил Стрельцова. Этот дурень даже не понял, что в тот миг он поднял руку на святыню русского народа.Освободите четырех узников, павших жертвами грязных инсинуаций.А разные там шапиры идите лесом.
31.08.2019, 11:14
Гость: да уж

Бедные петербуржцы,в 2017г принимали Кубок конфедерации,мундиаль 2018г,евро 2020 аш 4 матча им в следующем году принимать ,теперь и фанал "Лиги чемпионов".Как наш ПЕтербург европейцы любят. Покою нету и не будет им от болельщиков.
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