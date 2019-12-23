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Россия не вошла в тройку стран-нарушительниц антидопинговых правил

12:59 23.12.2019
Симона Арионна Байлз. Четырёхкратная олимпийская чемпионка (США). Фото пользователя simonebiles с сайта instagram.com
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало отчет по итогам работы по выявлению случаев использования спортсменами запрещенных препаратов в 2017 году.

Согласно отчету, Россия занимает пятую позицию с 82 нарушениями.

Первое место по количеству нарушений досталось итальянским спортсменам (171 случай). На втором и третьем месте оказались спортсмены из Франции и США (128 и 103 случая).

На четвертом месте оказались бразильские спортсмены с 84 нарушениями.

Согласно отчету, наибольшее число выявленных случаев применения допинга зафиксировано в велоспорте, бодибилдинге и легкой атлетике.

Ранее МОК принял решение (по «рекомендациям» WADA) о том, что россияне смогут выступить на ОИ-2020 «только под нейтральным флагом». При этом российские боксеры отказались от участия в турнире, если на Олимпийских играх будет запрещено использовать национальную (государственную) атрибутику (гимн, флаг и герб).

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 18:16
Гость: Россия не вошла в тройку стран-нарушительниц антидопинговых

А куда она вошла?
23.12.2019, 16:37
Гость: Так о том и речь,

....что ВАДА полностью под контролем США и приняла политическое решение.
Сомневаются в этом только де...лы. С этими жуликами из ВАДА давно нужно по другому разговаривать, иначе эта бодяга будет вечно продолжаться. К спорту решение ВАДА никакого отношения не имеет.
23.12.2019, 16:22
Гость: Ссссс!!!!!

Спасибо ВАДА,нанесла нехиленький удар по Жуковым Мутко и их рабоьодателю.А сегодня задача ВАДА додавить сволочей в нашем спорте и около спорта.
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