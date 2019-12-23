Россия не вошла в тройку стран-нарушительниц антидопинговых правил

12:59

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало отчет по итогам работы по выявлению случаев использования спортсменами запрещенных препаратов в 2017 году.

Согласно отчету, Россия занимает пятую позицию с 82 нарушениями.

Первое место по количеству нарушений досталось итальянским спортсменам (171 случай). На втором и третьем месте оказались спортсмены из Франции и США (128 и 103 случая).

На четвертом месте оказались бразильские спортсмены с 84 нарушениями.

Согласно отчету, наибольшее число выявленных случаев применения допинга зафиксировано в велоспорте, бодибилдинге и легкой атлетике.

Ранее МОК принял решение (по «рекомендациям» WADA) о том, что россияне смогут выступить на ОИ-2020 «только под нейтральным флагом». При этом российские боксеры отказались от участия в турнире, если на Олимпийских играх будет запрещено использовать национальную (государственную) атрибутику (гимн, флаг и герб).