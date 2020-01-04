WADA определило размер взноса для России на 2020 год

15:18

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Точная сумма составит 1 миллион 15 тысяч 977 долларов. Столько же в бюджет ВАДА заплатят Великобритания, Италия, Франция и Германия, сообщает "Р-Спорт".

9 декабря исполком WADA на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. "Чистых" спортсменов могут допустить индивидуально в нейтральном статусе.