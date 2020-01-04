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WADA определило размер взноса для России на 2020 год

15:18 4.01.2020
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Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Точная сумма составит 1 миллион 15 тысяч 977 долларов. Столько же в бюджет ВАДА заплатят Великобритания, Италия, Франция и Германия, сообщает "Р-Спорт".

9 декабря  исполком WADA на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. "Чистых" спортсменов могут допустить индивидуально в нейтральном статусе.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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04.01.2020, 23:29
Гость: Хмы

Отдавать взносы WADAе мочой и калом, можно для этого построить трубопровод, что бы без перебоев.
04.01.2020, 22:23
Гость: ыкпве

любой "каприз" за ваши деньги и нетолько
04.01.2020, 21:05
Гость: Геннадий

Вносить только после гласного неопровержимого доказательства претензий вада к России.А иначе "придёшь вчера,возьмёшь мукой"!
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