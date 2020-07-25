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«Зенит» завоевал Кубок России по футболу

20:56 25.07.2020

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 выиграли у подмосковных "Химок" в финале розыгрыша Кубка России-2019/20.

На 84-й минуте встречи, прошедшей в Екатеринбурге, пенальти реализовал Артем Дзюба.

"Химки" едва не ушли от поражения в основное время, попав в штангу на исходе компенсированного ко второму тайму время.

Таким образом, "Зенит" стал четырехкратным обладателем Кубка России. Ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах, пишет "Интерфакс"

"Зенит" выиграл второй трофей в сезоне-2019/20, на его счету также триумф в чемпионате Российской премьер-лиги. В связи с тем, что петербургский клуб выступит в Лиге чемпионов, путевка в Лигу Европы от кубкового турнира будет делегирована московскому "Динамо" – команде, занявшей шестое место в РПЛ. 

7 августа "Зенит" будет бороться за Суперкубок, в матче за который встречаются действующие чемпион и обладатель Кубка России. Поскольку сам с собой "Зенит" сыграть не сможет, его соперником будет вице-чемпион России московский "Локомотив". Игра пройдет на столичной "ВЭБ Арене".

Темы: Кубок России по футболу, Футбол в России, ФК «Зенит»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.07.2020, 08:51
Гость: За Спартак

Судьям зенита крышку от кубка отдайте. В Европе у зенита все по-другому будет и вар неподконтрольный.
26.07.2020, 07:33
Гость: Почему только судья

игрок тоже грамотно подставился.
26.07.2020, 07:29
Гость: Сколько бы призов не было,

зенит выиграл бы все, за наш счет.
Все комментарии (10)
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