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Спортивный арбитражный суд оправдал биатлонисток Романову и Вилухину

18:11 24.09.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в решении суда.

Согласно опубликованному документу, Ольги Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Вместе с тем апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично. CAS отменил ее пожизненное отстранение от участия в Играх, но вместе с тем признал виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества. 

Ранее Зайцева, Вилухина и Романова обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Международный олимпийский комитет лишил биатлонистоксеребра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили еще и серебра в спринте. После этого биатлонистки подали апелляцию в CAS.

Темы: Спортивные события и персоны
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24.09.2020, 20:45
Гость: Русский

А ведь кто-то запустил и раскрутил дезу о нарушениях.
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