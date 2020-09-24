Спортивный арбитражный суд оправдал биатлонисток Романову и Вилухину

18:11

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в решении суда.

Согласно опубликованному документу, Ольги Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Вместе с тем апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично. CAS отменил ее пожизненное отстранение от участия в Играх, но вместе с тем признал виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.

Ранее Зайцева, Вилухина и Романова обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Международный олимпийский комитет лишил биатлонистоксеребра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили еще и серебра в спринте. После этого биатлонистки подали апелляцию в CAS.