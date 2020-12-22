Государственные понты. О спорте высоких достижений за счет бюджета

16:03 22.12.2020

Может, нам начать думать о большом спорте только после того, как у нас все хорошо станет с Большой медициной, Большим образованием и Большими технологиями? Список этот длинный, как марафон

На пресс-конференции президента, по сути, единственный вопрос про спорт был задан «профильным каналом», но касался он известного ролика с рукоблудием футболиста Дзюбы. Все остальные вопросы, видимо, уже решены - и с судейством, и с допингом, и много с чем еще. А ведь именно в день большой пресс-конференции Спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) на два года коллективно наказал всех российских спортсменов (также запретив президенту РФ посещать состязания). Они будут выступать под нейтральным флагом (надпись «Россия» не запрещена, дозволены близкие к национальным цвета), запрещен гимн, но дозволены иные узнаваемые мелодии. С последним это они зря: можно начать включать «Катюшу», а еще лучше «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…». Или «Варшавянку» («в бой роковой мы вступили с врагами»), заодно ляхов позлить.

Общественность судачит, надо ли «унижаться» под белым флагом или лучше послать весь мир, танцующий под дудку англо-саксонских кукловодов, куда подальше и организовать у себя Игры доброй воли самих с собой. Другие взывают к милости к спортсменам, которые гробили время, силы и здоровье, а теперь все коту под хвост: мечта поехать на Олимпиаду рухнет.

С другой стороны, многие гробят время, силы и здоровье на много чего еще. На обучение врачебному делу - а потом работают фельдшером за нищенскую зарплату. Или на защиту родины на дальнем пограничье - а потом оказываются с семьей в аварийной халупе. На инженера - а потом идут продавцами в супермаркет. На учителя - а потом понимают, что не могут больше пахать на две ставки и ну его на фиг.

Жизнь нынче вообще штука сложная. Не все мечты и не у всех сбываются. Так что третьи скажут, что надо перестать париться по поводу спорта высоких достижений. И я ближе к этим третьим.

Решение CAS можно считать результатом русофобского заговора, но оно есть приговор нашей государственной системе поддержки спорта, которая сложилась во времена СССР. Когда наши победы призваны были доказывать «преимущества социалистического образа жизни». СССР уж нет с его образом, а понты остались. А теперь даже самые громкие победы ничего насчет нашего нынешнего образа жизни никому не доказывают, в том числе нам самим. А что доказывало бы - мы и сами знаем. И это точно не большой спорт.

Унаследованная от советов система госспорта глубоко порочна. Ее надо менять. Она, грубо говоря, постоянно настроена «на подмену мочи». Именно спортивные госчиновники годами покрывали применение допинга, они заинтересованы в том, чтобы «показать результат» - и освоить деньги. И через два года эту систему снова будут тестировать на честность и могут нам снова продлить дисквалификацию.

Скажут: все пользуются допингом, большой спорт давно превратился в соревнования национальных биотехнологий (это звучит как оправдание допинга - мол, надо просто «перестать попадаться»). И это тоже так. Но если мы отстаем в других технологиях - так нечего пытаться пыжиться в спортивных. Лучше начать с других.

Россия - страна умеренного достатка, если не бедная. Когда Китай был беден и технологически отсталым, он в спорте тоже не преуспевал. Китай стал мировой спортивной державой тогда, когда стал таковой по другим важным направлениям.

Надо перестать играться этими понтами и максимально отодвинуть государство и его чиновников от большого спорта, усилив поддержку массовому спорту и физкультуре.

Официальная статистика нас тут несказанно радует. Оказывается, у нас 81% молодежи до 29 лет (данные на прошлый год) «систематически занимаются физкультурой и спортом». Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся тем же самым, - 25%. Расходы государства на содержание спортивных организаций приближаются к 200 млрд рублей в год. Кроме цифры ассигнований остальные, извините, мне кажутся взятыми с потолка. Ну нет у нас такого количества «систематически занимающихся» (оглянитесь вокруг и посчитайте своих знакомых «бытовых спортсменов»). Не верю. А надо, чтобы было, и это стоит финансировать. А большой спорт - предоставить самому себе и частным (не государственным) компаниям-спонсорам.

Государственные субсидии на большой спорт и собираются сокращать. Но медленно и под стоны спортивных чиновников о том, что за такие смешные деньги некому станет защищать честь Родины.

В большинстве стран мира тоже поддерживают спорт высоких достижений и олимпийский. Однако если говорить об именно господдержке, то даже в самых богатых странах это весьма скромные деньги. Далеко не у всех выдающихся спортсменов есть богатые частные спонсоры и рекламные контракты, многие, даже олимпийские медалисты, совмещают спорт с зарабатыванием денег на другом поприще.

Скажем, канадские самые крутые спортсмены (речь не о хоккее, конечно) могут рассчитывать максимум на 4-5 тысяч долларов госдотаций в год. Добирают грантами тысяч по 5-6 (если дадут), прямым сбором денег у болельщиков. В Британии правительство щедрее: там олимпийские медалисты получают примерно 36 тыс. долларов в год стипендию. На эти деньги в Британии можно прожить более чем скромно. Даже в самой богатой стране мира США многие спортсмены-победители соревнований, если речь не идет, конечно, о «денежных» видах спорта, живут очень скромно, подчас в долгах. Если говорить о легкой атлетике, то половина спортсменов США, входящих в десятку лучших в стране в своей дисциплине, зарабатывают в спорте менее 16 тысяч долларов в год. Для Америки - это уровень нищеты. Поэтому они работают не только в спорте.

Если же говорить о странах, где подушевой доход населения близок к нашему, то, как правило, там даже близко нет столь масштабной господдержки большого спорта, как у нас.

В России выдающиеся и подающие надежды спортсмены (речь не о хоккеистах и футболистах, разумеется, там в разы другие деньги) могут рассчитывать на ежемесячную денежную поддержку от государства из нескольких источников: зарплата может составлять от 60 тыс. до 120 тыс. Есть еще региональные зарплаты (от 15 до 30 тыс.), доплаты от спортивных обществ (до 40 тыс.), губернаторские стипендии (до 15 тыс.), президентская стипендия (более 30 тыс.). Разовые выплаты за победы, участие в коммерческих соревнованиях не в счет.

Нам по карману с нашим уровнем доходов содержать этих выдающихся спортсменов за счет государства, в том числе государственных компаний-монополистов, которые потом перекладывают расходы на «госпонты» на население?

Подавляющее большинство стран, как и мы, платят премии олимпийским медалистам. Если говорить о последней зимней Олимпиаде, то самыми щедрыми были Сингапур, посуливший миллион долларов за золото, и Индонезия — 746 тыс. Но они-то знали, что мало чем рискуют.

Российская премия (61 тыс. долларов) более чем в полтора раза превышала американскую (37,5 тыс., которая, в свою очередь, равна южноафриканской), в три раза немецкую (22 тыс.), в четыре канадскую (15 тыс.) и немного французскую (55 тыс.). Можно ли сказать, что американцы в два раза хуже сражались за честь своей родины?

Олимпийский комитет США вообще не имеет никакой господдержки (хотя это исключение из мировых правил), все источники - частные спонсоры, доходы от продажи трансляций и пр. Зато я могу прочитать его последний бюджет на 35 страницах, где подробно расписаны все доходы и расходы по множеству статей. Про бюджет Олимпийского комитета России я знаю лишь, что до 2022 года он составит 9,9 млрд рублей и что там есть в том числе крутые корпоративные спонсоры. Которые у нас часто вообще как дойные коровы для государственных «понтов», только потом это аукается, например, в тарифах ЖХК. А больше ничего про бюджет ОКР мне неизвестно, особенно про подробную структуру его расходов. И это, мне кажется, важная часть всех проблем нашего госспорта: он вне контроля, значит, там могут твориться вещи, которые и ведут к дисквалификации страны.

У нас даже самые популярные виды спорта - глубоко дотационные. В оправдание скажут, что мы, мол, бедная страна и у нас нельзя взимать такие чудовищные (по нашим меркам) цены на билеты, как в Англии или США. И телетрансляции спорта у нас убыточные. Но раз мы бедные, так может поумерить, опять же, понты-амбиции? Не покупать таких дорогих заморских футболистов, например?

За прошлый год ФК «Барселона» получил доход 840,8 млн евро, «Реал Мадрид» - 757,3 млн, «Манчестер Юнайтед» - 711,5 млн евро. У нас доля коммерческих доходов российских футбольных клубов премьер-лиги составляет 30%. В хоккее - 34%, а вот в баскетболе - 14%. В остальных стремится к нулю.

По данным РФС, расходы на 16 футбольных клубов премьер-лиги в прошлом году составили 66 млрд рублей. Самый дорогой в обслуживании, как нетрудно догадаться, «Зенит» - 16 млрд. Главный спонсор понятен.

Для сравнения, «Газпром» выделил на программу газификации нашей лишь на 70% газифицированной страны (как опять же отметил президент на пресс-конференции) в этом году 39 млрд рублей. Сопоставимые суммы.

Самый «скромный» клуб - «Тамбов». Расходы 900 млн рублей, доходы 660 млн. Зарплаты в 27 раз ниже зенитовских. У клуба нет приличной арены, он может переехать в Нижний. Мы сейчас заплачем. И? Пусть переедет. Или вообще обанкротится. Тамбову как городу от этого хуже не станет. Я вам больше скажу: даже если «Зенит» перейдет на самообслуживание, Питеру, где сейчас едва ли не наивысший уровень летальности от ковида и медицина на пределе, а про тамошний жилищный фонд можно плакать, как по «Тамбову», как городу тоже не станет от этого хуже. Об эффективности несусветных затрат в нашем футболе (по соотношению «цена-качество») даже и говорить не стоит.

Может, нам начать думать о большом спорте только после того, как у нас все хорошо станет с Большой медициной, Большим образованием и Большими технологиями? Список этот длинный, как марафон.

Автор: Георгий Бовт