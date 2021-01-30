Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Большунов, упавший во время гонки, показал время 35 минут 16,3 секунды. Обладателей второго и третьего мест определил фотофиниш: ими стали норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг. Их отставание от россиянина составило 0,4 секунды, пишет "Р-Спорт".

Результаты других членов российской команды: Сергей Устюгов — седьмой (+5,9), Илья Семиков — восьмой (+6,4), Иван Якимушкин — девятый (+6,6), Денис Спицов — 12-й (+9,9), Артем Мальцев — 17-й (+12,4), Илья Порошкин — 27-й (+17,9), Андрей Ларьков — 52-й (+1 минута 47,5 секунды).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.01.2021, 22:10
    Гость: Наш

    Саша Большунов - большой молодец!
    Саша, силы тебе, скорости и везения на лыжной трассе!
    И всем нашим лыжникам много побед!

  3. 30.01.2021, 22:07
    Гость: Влад 33

    Поздравляю Александра Большунова с очень Яркой и классной Победой, а так же всю команду России!!! Захватывающая гонка.., смотрел, болел за наших, и.. хочется сказать пожалуй самое важное, особенно после таких побед с разницей в десятые секунды:- Ради этого стоит Жить!!!
    Александр Большунов - искреннее Спасибо от меня лично и от всех моих друзей!
    Всех фанатов - С победой!!! Так держать! Молодец!!!

  4. 30.01.2021, 21:56
    Гость: Иван Иваныч

    И ко всему прочему, магнитогорский Металлург отпорол финский Йокетит со счётом 5:1 на финском поле. И пусть мне говорят, что свинский поступок финна в лыжах не при чем. Очень даже при чем.

  5. 30.01.2021, 21:22
    Гость: xmyr

    На войне как на войне. Ходатайствую представить парня к госнаграде. А провокации по всему станут обычным делом.

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