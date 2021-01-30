Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

18:58 30.01.2021

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Большунов, упавший во время гонки, показал время 35 минут 16,3 секунды. Обладателей второго и третьего мест определил фотофиниш: ими стали норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг. Их отставание от россиянина составило 0,4 секунды, пишет "Р-Спорт".

Результаты других членов российской команды: Сергей Устюгов — седьмой (+5,9), Илья Семиков — восьмой (+6,4), Иван Якимушкин — девятый (+6,6), Денис Спицов — 12-й (+9,9), Артем Мальцев — 17-й (+12,4), Илья Порошкин — 27-й (+17,9), Андрей Ларьков — 52-й (+1 минута 47,5 секунды).