Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021

15:49 24.02.2021

Чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года пройдет без участия российских спортсменов. Как пишет "Интерфакс", им не выдали статус нейтральных спортсменов.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в начале марта в Польше, тогда как возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA (Международной легкоатлетической ассоциации) не ранее 17-18 марта.

Таким образом, российские легкоатлеты не смогут участвовать в соревнованиях.

"Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях", - заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).