Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021

Чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года пройдет без участия российских спортсменов. Как пишет "Интерфакс", им не выдали статус нейтральных спортсменов.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в начале марта в Польше, тогда как возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA (Международной легкоатлетической ассоциации) не ранее 17-18 марта.

Таким образом, российские легкоатлеты не смогут участвовать в соревнованиях.

"Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях", - заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 22:27
    Гость: Красный

    Ничего страшного, легкоатлеты, зато вы теперь не живете в темном, тоталитарном социализме. Теперь вы проживаете в светлом капитализме с его свободой, демократией и правами человека. Вот и наслаждайтесь всеми этими свободами, правами в мире империализма среди братских, капиталистических стран!

  2. 24.02.2021, 21:14
    Гость: иван з.

    А почему это Украина наша, а не ваша? И какой там мировой уровень мы тянем? Они даже и глазом не моргнут, если нас там не будет. Им до фени. Что Сомали нет, что нас.

  4. 24.02.2021, 20:05
    Гость: Ну

    прыгать, бегать, скакать... петь и плясать ... также как и пахать, сеять, капать... может и на территории России. А ежели так нравится по заграницам ездить и символы страны марать , то к уголовной ответственности привлекать нужно.

  5. 24.02.2021, 19:32
    Гость: Уинстон Черчилль

    Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.

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